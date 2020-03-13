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Все из-за автозагара: Эмили Блант рассказала о неприятном случае на своей свадьбе (Видео)

Все из-за автозагара: Эмили Блант рассказала о неприятном случае на своей свадьбе (Видео)
19:34 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса:В этом году Эмили Блант и Джон Красински отмечают 10-ю годовщину своей свадьбы.

Недавно Эмили Блант стала гостьей шоу с Джеймсом Корденом. Актриса и ее муж Джон Красински скоро празднуют 10 лет со дня свадьбы, поэтому ведущий завел разговор о той торжественной церемонии и назвал ее восхитительной. Он спросил Эмили, считает ли она, что свадьба прошла превосходно, и есть ли что-то, что она хотела бы изменить в том дне.

"У меня был неудачный автозагар. Вот это бы я изменила. Потому что я смотрю на свадебные фотографии и вижу эту неестественно оранжевую кожу", - поделилась актриса.

"А что это был за автозагар?" - поинтересовался Джимми.

"Самодельный. Не знаю, как так вышло. Он был неоднородным и имел ужасный запах. А еще было жарко. Я была в белоснежном платье, на которое просачивалась эта оранжевизна… Ой, это было ужасно", - ответила Блант.

Блант и Красински поженились в 2010 году после полутора лет отношений.

 
 
 
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Honored to be on the arm of this double nominee tonight! #SAGawards

Публикация от John Krasinski (@johnkrasinski)

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Ранее Эмили рассказывала, как "случайно" переехала к мужу Америку, хотя не собиралась.

"Я купила дом в Лондоне и даже не рассматривала переезд в США, но потом поняла, что все больше моих вещей находятся дома у Джона. Со временем я осознала, что фактически живу в Америке. Мне кажется, это лучший способ переехать: постепенно перевозить вещи, а не заявиться на порог со всеми чемоданами сразу", - сказала Эмили, которая в 2015 году официально стала гражданином Соединенных Штатов.

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Все по теме:

Свадьба, Эмили Блант, Джон Красински, Джеймс Корден.
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