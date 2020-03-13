Беременная Софи Тернер отдыхает с супругом в Мексике (Фото)

Новости шоу бизнеса:Звезда "Игры престолов" отправилась в путешествие со своим супругом, певцом Джо Джонасом.

Знаменитую актрису, которая скрывает свою беременность, поймали папарацци на отдыхе в Мексике со своим мужем Джо Джонасом – участником рок-группы Jonas Brothers.

Пара отправилась в путешествие в Кабо-Сан-Лукас. Тернер и Джонасон наслаждаются компанией друг друга, танцуют и обнимаются.

Фотографом удалось запечатлеть момент, когда Софи стоит в купальнике, обмотанная полотенцем. Именно на этом кадре можно заметить округлившийся животик актрисы.

На данный момент супруги взяли паузу в социальных сетях. Скорее всего, пара не хочет афишировать состояние знаменитости.