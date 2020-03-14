Солистка группы НЕАНГЕЛЫ на операционном столе: комментарий артистки

Новости шоу бизнеса:Причина, по какой артистка оказалась на операционном столе, не известна.

Слава Каминская показала себя на операционном столе. Звезда опубликовала видео на своей странице Instagram, на котором видно, как она входит в наркоз.

В шуточной форме Слава Каминская предложила подписчикам угадать диагноз из перечисленных вариантов и попросила отнестись к выбору серьезно.

"Диагнозы просьба не придумывать, доктор уже всё поставил до вас. Можете раскрыть тайну золотого ключика, выбрав вариант ответа из перечисленных ниже: 1. Сменила пол (или потолок, пока не определилась). 2. Липосакция (кости тоже жиром смазаны, а я люблю скрипеть). 3. Решила выспаться (качественным глубоким сном). 4. Удалила лишние рёбра, чтобы быть худее Вики. И тырить вещи у Лауры. 5. Вернула девственность. Жизнь с чистого листа, так сказать. 6. Вырывала гланды –– старые мне просто надоели. 7. Просто люблю наркоз. 8. Ваш вариант", - написала певица.

Фолловеры не упустили возможности проверить на оригинальность свою фантазию и засыпали видео комментариями.

"Ну все ж ясно, сиськи ещё увеличила"; "Вернула импланты из груди бывшему ибо нефиг! Пусть его баба донашивает"; "Усовершенствовали грудь"; "Может перегородка кривая и вы храпите?"; "Липосакция нижней трети лица"; "Странно, что анастезиолог с браслетом на операции. Может просто кадры из нового клипа", - предположили подписчики Каминской.