Солистка группы НЕАНГЕЛЫ на операционном столе: комментарий артистки

Слава Каминская показала себя на операционном столе. Звезда опубликовала видео на своей странице Instagram, на котором видно, как она входит в наркоз.
В шуточной форме Слава Каминская предложила подписчикам угадать диагноз из перечисленных вариантов и попросила отнестись к выбору серьезно.
"Диагнозы просьба не придумывать, доктор уже всё поставил до вас. Можете раскрыть тайну золотого ключика, выбрав вариант ответа из перечисленных ниже: 1. Сменила пол (или потолок, пока не определилась). 2. Липосакция (кости тоже жиром смазаны, а я люблю скрипеть). 3. Решила выспаться (качественным глубоким сном). 4. Удалила лишние рёбра, чтобы быть худее Вики. И тырить вещи у Лауры. 5. Вернула девственность. Жизнь с чистого листа, так сказать. 6. Вырывала гланды –– старые мне просто надоели. 7. Просто люблю наркоз. 8. Ваш вариант", - написала певица.
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Ну наконец-то в сети появится подтверждение моего пребывания на операционном столе Дисклеймер: впечатлительным людям с тонкой душевной организацией просьба видео НЕ СМОТРЕТЬ Наркоз –– дело тонкое ))) и судя по моей счастливой физиономии, абсолютно не страшное, если конечно вы уверены в своём анестезиологе Всегда хотела посмотреть на себя со стороны. Говорят, что когда человек отходит от наркоза, он настоящий, без социальных масок, как говорится, «быть, а не казаться». ⠀ Уснула быстро, проснулась с вопросом «Почему у меня не получается смеяться ? Вот что у человека в голове? Хихоньки да хахоньки Диагнозы просьба не придумывать, доктор уже всё поставил до вас. Можете раскрыть тайну золотого ключика, выбрав вариант ответа из перечисленных ниже: 1. Сменила пол (или потолок, пока не определилась). 2. Липосакция (кости тоже жиром смазаны, а я люблю скрипеть). 3. Решила выспаться (качественным глубоким сном). 4. Удалила лишние рёбра, чтобы быть худее Вики И тырить вещи у Лауры. 5. Вернула девственность. Жизнь с чистого листа, так сказать. 6. Вырывала гланды –– старые мне просто надоели. 7. Просто люблю наркоз. 8. Ваш вариант. ⠀ Отнеситесь к выбору серьезно, наркоз –– это не шутки!
Фолловеры не упустили возможности проверить на оригинальность свою фантазию и засыпали видео комментариями.
"Ну все ж ясно, сиськи ещё увеличила"; "Вернула импланты из груди бывшему ибо нефиг! Пусть его баба донашивает"; "Усовершенствовали грудь"; "Может перегородка кривая и вы храпите?"; "Липосакция нижней трети лица"; "Странно, что анастезиолог с браслетом на операции. Может просто кадры из нового клипа", - предположили подписчики Каминской.