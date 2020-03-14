Злата Огневич кардинально сменила имидж - теперь певица похожа на подростка

Новости шоу бизнеса:Недавно знаменитость продемонстрировала, что стала блондинкой, а сейчас показала, что сделала стрижку каре.

Украинская певица Злата Огневич продолжает экспериментировать со своей внешностью.

Кадрами своего преображения артистка поделилась в своем Instagram.

На видео Злата сидит за клавишными и исполняет новую песню, которую для нее написала Jerry Heil. Однако внимание фанов привлек совсем не трек, а новый образ певицы.

Просмотрев ролик, поклонники певицы принялись обсуждать внешний вид Златы. Многие отметили, что с новой прической Огневич стала выглядеть будто подросток. Большинство пришли к выводу, что каре певице идет больше, нежели длинные волосы.

"Новая прическа – и Вы совсем-совсем подросток. Юная и свежая", "Новая прическа вам очень идет", "Очень классно с такой стрижкой", "Уже с каре! Очень красиво", Златик!!! Ты постриглась? Так неожиданно! Тебе очень к лицу", - пишут комментаторы.