Злата Огневич кардинально сменила имидж - теперь певица похожа на подростка

Украинская певица Злата Огневич продолжает экспериментировать со своей внешностью.
Кадрами своего преображения артистка поделилась в своем Instagram.
На видео Злата сидит за клавишными и исполняет новую песню, которую для нее написала Jerry Heil. Однако внимание фанов привлек совсем не трек, а новый образ певицы.
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Дівчата, у минулих постах, я оголошувала конкурс на відео до пісні #Богиня ( шукайте інфо у попередньому пості ). Конкурс триває! Чекаю на ваші відео з перевтіленням [email protected] . Цю пісню для мене створила надзвичайно талановита @thejerryheil Хотіли б почути наш дует на неї?)))) #ZlataOgnevich #ZOteam #piano #acoustic
Просмотрев ролик, поклонники певицы принялись обсуждать внешний вид Златы. Многие отметили, что с новой прической Огневич стала выглядеть будто подросток. Большинство пришли к выводу, что каре певице идет больше, нежели длинные волосы.
"Новая прическа – и Вы совсем-совсем подросток. Юная и свежая", "Новая прическа вам очень идет", "Очень классно с такой стрижкой", "Уже с каре! Очень красиво", Златик!!! Ты постриглась? Так неожиданно! Тебе очень к лицу", - пишут комментаторы.