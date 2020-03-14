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СМИ: 47-летний Джуд Лоу станет отцом в шестой раз (Фото)

СМИ: 47-летний Джуд Лоу станет отцом в шестой раз (Фото)
17:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Британский актер театра и кино наслаждается супружеской жизнью с молодой женой Филиппой Коэн.

В конце января успешный актер Джуд Лоу обнародовал свое желание стать отцом малыша, рожденного от второй жены Филиппы Коэн. Пара обручилась только в апреле в прошлом году на закрытой вечеринке в Лондоне. Несмотря на то, что звезда уже воспитывает 5 детей от предыдущих отношений, он подчеркивает, что дети – это самое большое счастье.

Так, на днях папарацци удалось сделать несколько эксклюзивных фото во время совместной прогулки пары по Лондону. Из фотографий, которые появились в сети видно, что Филиппа Коэн пыталась скрыть округлый живот за объемной одеждой. Для выхода она выбрала широкий гольф в красную полоску и черный джемпер. Завершили комфортный look спортивные штаны. Возлюбленная Джуда Лоу держалась за живот и не скрывала своих радостных эмоций.

Рядом с ней шел любящий муж, который для прогулки в прохладную погоду выбрал пальто песочного цвета, светлые джинсы и белую шапку.

 Фото www.instagram.com/spletnik_ru

Напомним, что отношения пары длятся с июня 2015 года. Слухи о свадьбе 47-летнего Джуда Лоу и на 14 лет младшей Филиппы Коэн появились в сети еще в феврале 2019 года. Знаменитости сыграли свадьбу 30 апреля в узком кругу без участия папарацци. Для киноактера это уже второй брак – ранее он был женат на актрисе Сэйди Фост, в браке с которой родилось трое детей.

Джуд Лоу снимется в новом проекте Тайки Вайтити

Впоследствии он имел отношения с Сиенной Миллер, с которой еще не один раз "сходился", но голливудский ловелас также отметился еще несколькими романими, в ходе которых родилось двое детей – дочери от модели Саманты Берк и певицы Кетрин Берг.

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Все по теме:

Беременность, Отцовство, Джуд Лоу, Филиппа Коэн.
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