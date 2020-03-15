Слишком заигрался: Илона Гвоздева о Владимире Остапчуке

Новости шоу бизнеса:Илона Гвоздева рассказала, почему поддержала бывшую жену Владимира Остапчука.

Илона Гвоздева не раз отмечала, что заявив о разводе, Владимир нанес травму ей и ее семье, а также поставил пятно на ее репутации.

Знаменитость дала интервью Екатерине Осадчей для программы "Светская жизнь", в котором отметила, что Остапчук не видит никого кроме себя, поэтому она поддерживает его бывшую жену Елену Войченко.

Илона Гвоздева и ведущий Владимир Остапчук были парнерами на телешоу "Танцы со звездами". Однако всегда улыбающийся и приветливый на камеру шоумен, в жизни является совсем другим. Танцовщица не поддерживает действия Остапчука и считает, что ему нужно видеть не только себя.

Конечно я на стороне женщины, потому что я сама женщина. Владимир слишком заигрался в игру "Я классный". Прости, Володя, но это так. Не важно, парное ли это соревнование в семье или на проекте, но нужно видеть кроме себя еще кого-то, – отметила Илона.