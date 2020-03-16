Дэниэл Рэдклиф признался, что напивался на съемках "Гарри Поттера"

Новости шоу бизнеса:Хотя актер не считает себя алкоголиком, он все же признает, что пьянство стало для него проблемой.

Дэниел Рэдклифф признался, что причиной его юношеских проблем с алкоголем стали переживания о том, как сложится жизнь после окончания франшизы "Гарри Поттер". Актер, несколько лет злоупотреблявший спиртным, рассказал об этом в эфире BBC Radio 4.

"Поначалу я думал, что плохо, если я выйду и напьюсь. Я боялся повышенного интереса, ведь это не просто пьяный парень, это: "О, Гарри Поттер напился в баре", - вспоминает Рэдклифф. - Это вызывало у людей немного насмешливый интерес. Их это веселило. Чтобы справиться с этим, я пил больше, сильнее напивался, и так продолжалось несколько лет".

По словам Дэниела, больше всего он пил перед выходом последнего фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти", поскольку будущее казалось ему неопределенным: "Я паниковал, не знал, что делать дальше - мне было недостаточно комфортно оставаться трезвым".

После первой попытки в 2010 году, Рэдклифф полностью завязал в 2013 году. За трезвую жизнь он благодарит поддерживающую семью и друзей на съемочной площадке.