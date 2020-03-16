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В маске и очках: Тина Кароль показала, как защищается от коронавируса (Видео)

В маске и очках: Тина Кароль показала, как защищается от коронавируса (Видео)
14:56 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В то время, как коронавирус COVID-19 проник едва ли не каждую страну мира, украинская поп-звезда Тина Кароль приготовилась защищаться от него.

На странице в Instagram исполнительница разместила короткое видео, где изображена в медицинском изделии. Как объяснила знаменитость, она собралась к сыну в Лондон, поэтому приняла возможные меры безопасности от коронавируса, который сейчас распространяется по миру.

В разгар эпидемии 35-летняя артистка опубликовала видео и фото в Instagram, на которых позирует в маске черного цвета и защитных очках.

В комментариях фаны восхитились красотой глаз Кароль, а также активно интересовались, где можно купить такую маску. 

 
 
 
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#tinakarol #тинакароль #идинажизнь

Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

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Певица сообщила, что на ней маска шведского бренда Airinum. Согласно информации на сайте официального поставщика бренда Airinum, стоимость такой маски составляет 2300 грн, однако большинство масок уже нет в наличии.

Как сообщалось ранее, кто из звезд уже надел защитные маски, смотрите в нашем материале.

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Все по теме:

Тина Кароль, Знаменитости, Вирус, Коронавирус, Covid-19, Борьба с коронавирусом, Как защитится от коронавируса.
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