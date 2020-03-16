В маске и очках: Тина Кароль показала, как защищается от коронавируса (Видео)

На странице в Instagram исполнительница разместила короткое видео, где изображена в медицинском изделии. Как объяснила знаменитость, она собралась к сыну в Лондон, поэтому приняла возможные меры безопасности от коронавируса, который сейчас распространяется по миру.
В разгар эпидемии 35-летняя артистка опубликовала видео и фото в Instagram, на которых позирует в маске черного цвета и защитных очках.
В комментариях фаны восхитились красотой глаз Кароль, а также активно интересовались, где можно купить такую маску.
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Певица сообщила, что на ней маска шведского бренда Airinum. Согласно информации на сайте официального поставщика бренда Airinum, стоимость такой маски составляет 2300 грн, однако большинство масок уже нет в наличии.
Как сообщалось ранее, кто из звезд уже надел защитные маски, смотрите в нашем материале.