В маске и очках: Тина Кароль показала, как защищается от коронавируса (Видео)

Новости шоу бизнеса:В то время, как коронавирус COVID-19 проник едва ли не каждую страну мира, украинская поп-звезда Тина Кароль приготовилась защищаться от него.

На странице в Instagram исполнительница разместила короткое видео, где изображена в медицинском изделии. Как объяснила знаменитость, она собралась к сыну в Лондон, поэтому приняла возможные меры безопасности от коронавируса, который сейчас распространяется по миру.

В разгар эпидемии 35-летняя артистка опубликовала видео и фото в Instagram, на которых позирует в маске черного цвета и защитных очках.

В комментариях фаны восхитились красотой глаз Кароль, а также активно интересовались, где можно купить такую маску.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #tinakarol #тинакароль #идинажизнь Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) 16 Мар 2020 в 1:05 PDT

Певица сообщила, что на ней маска шведского бренда Airinum. Согласно информации на сайте официального поставщика бренда Airinum, стоимость такой маски составляет 2300 грн, однако большинство масок уже нет в наличии.

Как сообщалось ранее, кто из звезд уже надел защитные маски, смотрите в нашем материале.