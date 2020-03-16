Психологический тест, который покажет путь к богатству

Новости шоу бизнеса:Данный тест поможет вам нащупать ваш путь к богатству.

У каждого из нас свои сильные стороны. Что-то мы умеем делать лучше других, а в каких-то сферах не блещем умом и сообразительностью.

Чтобы разобраться в себе и понять, чем стоит заниматься в жизни, пройдите этот тест.

Еще в 1978 году доктор психологии Сюзанна Деллинджер разработала простой тест на определение сильных сторон личности. Итак, все, что вам нужно сделать, это интуитивно выбрать одну из фигур.

Выбрали? А теперь читаем расшифровку!

Квадрат.

Если вы остановили свой выбор на этой фигуре, то вас можно смело назвать трудоголиком. Признайтесь, вы всегда очень старательны, терпеливы, внимательны к деталям и ответственны к заданиям. Ведь так? Никогда не бросаете незавершенные дела, последовательно выполняя поставленные задачи.

Квадрат сигнализирует о том, что у вас активнее развито левое полушарие мозга. Значит, вам нужно выбирать профессии бухгалтера, программиста, строителя, инженера или врача. Также вам идеально подойдет должность водителя.

Прямоугольник.

Ваш выбор говорит о том, что вы недооцениваете свои таланты. Даже хуже – вы вообще не верите, что они у вас есть. А зря.Первым делом вам стоит прислушаться к себе и понять, чем бы вам хотелось заниматься, если бы не существовало никаких ограничений. Полезно вспомнить, кем вы мечтали стать в детстве – обычно детские мечты самые настоящие и искренние. Как только вы осознаете свой путь, удача сама придет в ваш дом. Небольшая подсказка: вам подойдет должность руководителя отдела, а еще аниматора. Если решите стать предпринимателем, то 100% добьетесь успеха.

Треугольник.

Ваша сильная сторона – быстро воспринимать и анализировать любую информацию. Вы умеете любую, даже самую сложную, задачу разложить по полочкам. Заработать большие деньги получится в роли дизайнера, адвоката, экономиста или архитектора. Можно пробовать себя в политике, есть все шансы на успех.

Минусы вашего характера – нетерпение и самоуверенность, осторожней с ними, могут помешать достигать новых высот.

Круг.

Люди, которые выбирают круг, очень восприимчивы к атмосфере в коллективе. Для них не так важно, что делать, как то, с какими людьми этим заниматься.

Хорошие отношения для вас выше успехов в карьере. Ваша слабость: обсуждать коллег и их взаимоотношения между собой. Вы немного ленивы. Конечно, с этими чертами лучше распрощаться.

Возможно, вам лучше заниматься домом или открыть свой бизнес. Поскольку у вас сильно развит эмоциональный интеллект, можно пробовать себя в актерском мастерстве или работать учителем.

Зигзаг.

Если ваш выбор упал на зигзаг, то это говорит об одном: вы – творческая личность. Вы всегда замечаете красоту окружающего мира, способны оценить любую ситуацию с разных сторон. Но рутинная работа – убийство для вас.

Поэтому выбирайте ту профессию, где пригодятся все ваши гениальные идеи. Художник, музыкант, дизайнер, изобретатель – вот ваш идеальный список.