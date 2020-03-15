Вселенная дает ответы: психологический тест, который поможет их узнать

Новости шоу бизнеса:Вселенная говорит с нами не только через особые знаки и вещие сны, но и через наше собственное подсознание.

Иногда те ответы, которые мы старательно ищем, уже есть в нашей голове. Но они глубоко спрятаны и не так очевидны, как нам того хотелось бы. Как же получить доступ к этой информации?

Чтобы обратиться к своему подсознанию, можно использовать психологические тесты, которые строятся на ассоциациях и интуитивном выборе. Чтобы результат был максимально точным, постарайтесь отключить мышление, доверяя только своему внутреннему голосу.

Закройте глаза, расслабьтесь, восстановите дыхание. Спросите мысленно у всей вселенной: "Что ты хочешь мне сказать?" Теперь откройте глаза и посмотрите на картинку. Выберете одни из песочных часов, те, которые нравятся больше других.

А вот и ключ к психологическому тесту.

Часы №1.

Готовьтесь к серьезным переменам в личной жизни. Возможно, вы и сами чувствуете приближение нового этапа, который кардинально отличается от предыдущего. Ничего странного нет в том, что вы волнуетесь и даже немного боитесь. Новое всегда пугает. Но эти изменения запрограммированы Судьбой, их нельзя избежать.

Часы №2.

Вселенная говорит вам о том, что сейчас самое удачное время, чтобы действовать! Начните делать то, о чем вы всегда мечтали. Отправляйтесь в путешествие, меняйте работу, рожайте ребенка. Сейчас самое подходящее стечение обстоятельств для того, чтобы реализовать свою мечту.

Часы №3.

Пора заняться своим здоровьем. Не только физическим, но и психологическим. Мир не рухнет, если вы позволите себе немного отдохнуть и расслабиться. Позаботьтесь о себе сейчас, чтобы возобновить силы для новых достижений в будущем.

Часы №4.

Вы находитесь перед судьбоносным выбором. Не спешите принимать решения и рубить с плеча. Вам необходимо хорошенько подумать, чтобы всё взвесить и понять, чего же вам хочется на самом деле. Доверяйте своей интуиции.

Часы №5.

Сейчас вы на пороге нового знакомства, которое может изменить вашу жизнь. Возможно, вы встретите свою вторую половинку или же настоящего друга. Может быть и так, что новый человек окажет позитивное влияние на вашу карьеру.

Часы №6.

Скоро все дилеммы, которые мучили вас, разрешаться. Вы сможете найти выход из сложной ситуации, в которой находитесь в последнее время. Помогут люди, на которых вы даже не рассчитывали.

Часы №7.

Напомните себе о том, что у вас всё обязательно получится, главное – верить в свои силы. Сейчас вам немного сложно продвигаться к своим целям, а все из-за неуверенности в себе. Нужно побороть это чувство, иначе мечта так и останется мечтой.