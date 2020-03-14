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Какая вы хозяйка, мама и жена: простой психологический тест

Какая вы хозяйка, мама и жена: простой психологический тест
20:26 Сегодня Телеграф test.temaretik.com

Новости шоу бизнеса:Испокон веков женщина считалась хранительницей домашнего очага.

В древние времена приходилось буквально охранять огонь в пещере, пока мужчина гонялся за мамонтом. Позже не хрупкие женские плечи ложилась забота о детях, о порядке в доме и вкусной еде на столе.

Конечно, в современном мире каждый сам выбирает, чем ему заниматься. И женщины могут спокойно заказать еду из ресторана или разогреть полуфабрикаты, а не стоять весь день у плиты. Многие из них зарабатывают не меньше своих мужей. Но наполнить дом любовью, особенной аурой теплоты и заботы служба по вызову не сможет.

Поэтому и сегодня очень хочется, чтобы в доме ощущалась женская энергетика, ее забота о своей семье и домашняя уютная атмосфера.

Вы готовы пройти тест и узнать, какая вы хозяйка, мама и жена? Тогда вперед! Посмотрите на картинку и выберете тот дом, который вам понравился больше всего.

Дом А.

Можно с уверенностью сказать, что для вас быть хорошей женой и отличной хозяйкой – это призвание. Вы не видите проблем в том, чтобы содержать дом в чистоте, подбирать красивые интерьерные украшения, заниматься ремонтом. Вам это всё в радость. Вы вкусно готовите и обожаете экспериментировать на кухне. Своего мужчину готовы поддержать всегда и во всем. Обожаете возиться с детьми. Домашние хлопоты наполняют вас, а не опустошают.

Чем Вы привлекаете мужчин: тест, который даст ответ

Дом В.

Вы очень практичная хозяйка. Аккуратно ведете бухгалтерию и точно знаете, как сэкономить семейный бюджет. Не любите транжирить деньги, потому что знаете им намного лучшее применение. Отдаете предпочтение функциональным вещам, а не романтичным безделушкам. Занимаетесь детьми с удовольствием, много времени уделяете их развитию и образованию.

Дом С.

Домашние дела вас в принципе не вдохновляют. Вы готовы все свое время и силы отдавать работе, но вот бытовые обязанности с удовольствием делегируете помощникам. Вам нравится зарабатывать деньги, а для уборки и готовки есть специально обученные люди. С детьми проводите время с удовольствием, но стараетесь научить их жить самостоятельно и добиваться всего своим трудом. Муж гордится вами!

Ваша темная сторона: психологический тест, который поможет лучше узнать себя

Дом D.

Вы личность творческая, романтическая и ранимая.

Дом для вас – это поле для самовыражения. Поэтому на стенах висят вышитые вами картины, на столе лежит вязанная крючком скатерть, а в спальне дизайнерский ремонт по вашим эскизам. Для вас главное – это душевная атмосфера, а не блестящие полы. Обожаете готовить что-то новое и неизведанное. Разрешаете детям быть детьми и иногда переворачивать дом с ног на голову. Мужу нравится ваша спонтанность и непредсказуемость, ведь вы – девочка-праздник!

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