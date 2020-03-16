Виталий Козловский призывает беречь себя и оставаться дома во время карантина

Новости шоу бизнеса:Украинский певец отреагировал на ситуацию с распространением коронавируса.

Сегодня, 16 марта, Виталий Козловский презентовал новую песню с символическим названием "Дома". Ее премьера совпала по времени с карантином, который объявили в Украине.

Артист убежден, что к этой ситуации нужно отнестись со всей серьезностью и соблюдать все правила, которые помогут сохранить здоровье и жизнь.

Мама исполнителя находится в Италии, в домашней изоляции. Она рассказывает о всех событиях из эпицентра вспышки болезни, поэтому Виталий призывает всех не рисковать и беречь себя и близких.

Он представил песню под названием "Дома" и отметил, что карантин – это не повод для депрессии, а время, которое можно провести с родными людьми.

Не знаю, это совпадение или так должно было случиться, но песня "Дома" не имеет никакого намека на болезнь. Разве что в очередной раз я пою оды такому чувству как любовь! – прокомментировал Козловский.

В новом треке Виталия нет ни одного намека на неразделенные чувства, надежду и боль. Это светлая, нежная история любви, в которой царит взаимопонимание.

Твой дом не там, где твои вещи, а там, где тебя любят и ждут. Где тебе тепло и хорошо с любимым человеком. Ведь только со временем и с опытом ты осознаешь, что настоящая любовь – это история не о страданиях, а о счастье, заботе и тепле. Наибольший успех не будет иметь смысла, если тебе не с кем его разделить. И только в чувстве любви и поддержки каждое достижение приобретает особый смысл, – рассказал артист.