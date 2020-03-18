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Люди, которые доказали, что все в наших в руках (Фото)
И эта очередная коллекция фотографий прекрасно доказывает, что на пути даже к самой смелой цели человек не пасует перед трудностями, если действительно хочет добиться своего.
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