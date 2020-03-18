Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала новое фото в гламурной розовой маске

Новости шоу бизнеса:Певица предложила несколько вариантов занятий на карантине.

Надя Дорофеева продемонстрировала яркий образ на новом фото, опубликованном в Instagram.

На снимке участница группы Время и Стекло изображена в ярко-розовом спортивном комплекте и черном плаще, а ее образ дополняет маска в тон.

В подписи к фото Дорофеева высказалась на тему карантина, а также сообщила, что фото, несмотря на свою актуальность, было сделано весной 2019 года.

"Соблюдать карантин важно и нужно! Так, с хорошим настроением и юмором! Но при этом и с пониманием важности! Все новости и нормы на официальном телеграмм канале МЗ! Прочитайте. Ну а теперь переключите свое внимание на себя.

Вы давно не отдыхали. Не было времени почитать или посмотреть концерт .. (здесь я советую "высказывания" во Дворце спорта)) не было времени поухаживать за собой, кожей, волосами? - сделайте увлажняющую маску для волос и подержите не 3 минуты, как раньше, а держите ее столько, сколько написано на упаковке !!!)

Наконец подумайте о коже и побалуйте ее! Есть много различных бесплатных интернет уроков по facefitness! Актуальненько и модно. А еще пейте много воды. Вы "не успевает" заниматься спортом или хотя бы зарядкой (ну так мы обычно себе это объясняем) - теперь не оправдаетесь- время в вашем распоряжении) Покупали только готовую пищу и перекусывали "поспешно" - вот оно, прошло время готовить!) Для себя и своих родных. Или не успевали выбрать себе одежду?)

Теперь время является побродить по онлайн магазикам! Все в ваших руках! И дай бог сил и здоровья! Особенно всем работникам медучреждений ", - написала певица.