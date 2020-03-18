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Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала новое фото в гламурной розовой маске

Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала новое фото в гламурной розовой маске
09:54 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Певица предложила несколько вариантов занятий на карантине.

Надя Дорофеева продемонстрировала яркий образ на новом фото, опубликованном в Instagram.

На снимке участница группы Время и Стекло изображена в ярко-розовом спортивном комплекте и черном плаще, а ее образ дополняет маска в тон.

В подписи к фото Дорофеева высказалась на тему карантина, а также сообщила, что фото, несмотря на свою актуальность, было сделано весной 2019 года.

"Соблюдать карантин важно и нужно! Так, с хорошим настроением и юмором! Но при этом и с пониманием важности! Все новости и нормы на официальном телеграмм канале МЗ! Прочитайте. Ну а теперь переключите свое внимание на себя. 

 
 
 
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Соблюдать карантин важно и нужно! Да, с хорошим настроением и юмором! Но при этом и с понимаем важности! Все новости и нормы на официальном телеграмм канале МОЗ! Прочтите. Ну а теперь переключите своё внимание на себя. Вы давно не отдыхали. Не было времени почитать или посмотреть концерт .. ( тут я советую «Вислово» во Дворце спорта)) Не было времени поухаживать за собой, кожей, волосами? - сделайте увлажняющую маску для волос и подержите не 3 минуты, как раньше, а держите её столько, сколько написано на упаковке !!!) Наконец-то подумайте о коже и побалуйте ее! Есть много разных бесплатных интернет уроков по facefitness! Актуальненько и модно А еще пейте много воды. Вы «НЕ УСПЕВАЛИ» заниматься спортом или хотя бы зарядкой ( ну так мы обычно себе это объясняем) - теперь не оправдаетесь- время в вашем распоряжении) Покупали только готовую еду и перекусывали «второпях» - вот оно, прошло время готовить!) для себя и своих родных. Не успевали выбрать себе одежду ?) - Теперь время есть побродить по онлайн магазикам! Ну и конечно @sododo.official с радостью вам в помощь) а чтоб покупки стали ещё приятнее - доставку по всей Украине мы сделали бесплатной.- Все в ваших руках! - И дай бог сил и здоровья! Особенно всем работникам медучреждений фото сделано весной 2019-го.

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Вы давно не отдыхали. Не было времени почитать или посмотреть концерт .. (здесь я советую "высказывания" во Дворце спорта)) не было времени поухаживать за собой, кожей, волосами? - сделайте увлажняющую маску для волос и подержите не 3 минуты, как раньше, а держите ее столько, сколько написано на упаковке !!!)

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Наконец подумайте о коже и побалуйте ее! Есть много различных бесплатных интернет уроков по facefitness! Актуальненько и модно. А еще пейте много воды. Вы "не успевает" заниматься спортом или хотя бы зарядкой (ну так мы обычно себе это объясняем) - теперь не оправдаетесь- время в вашем распоряжении) Покупали только готовую пищу и перекусывали "поспешно" - вот оно, прошло время готовить!) Для себя и своих родных. Или не успевали выбрать себе одежду?)

Теперь время является побродить по онлайн магазикам! Все в ваших руках! И дай бог сил и здоровья! Особенно всем работникам медучреждений ", - написала певица.

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Знаменитости, Маски, Карантин, Певица, Надя Дорофеева, Артистка, Время и Стекло.
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