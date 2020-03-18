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Украинский рэпер Джиган опубликовал новое фото с новорожденным сыном

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Украинский рэпер Джиган опубликовал новое фото с новорожденным сыном
11:10 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На снимке, сделанном в Майами, Джиган держит малыша на руках, нежно целуя его.

Джиган выписался из реабилитационного центра, где проходил лечение от наркотической и алкогольной зависимости.

Спустя неделю после скандала артист опубликовал на своей странице в Instagram фото с сыном Давидом, который появился на свет в феврале этого года.

В комментариях к кадру, который набрал более 500 тысяч лайков, рэпера осудили за скандальное поведение, которое привело к слухам о том, что его супруга, бизнесвумен и блогер Оксана Самойлова планирует подать на развод.

Фото: https://www.instagram.com/p/B9zKx8EgVtg/

"Опять будете играть в порядочную и идеальную семью?", "Папа вернулся???", "Блин смотрю на это фото и как-то страшно за малыша", "Рановато еще ребенка вам давать в руки — вылечись сначала", "А вот это уже страшно", "Бедная Оксана", — пишут в Сети.

Напомним, Оксана Самойлова и Джиган вместе 12 лет и воспитывают четверых детей: восьмилетнюю Ариелу, пятилетнюю Лею, двухлетнюю Маю и сына Давида. Звездная семья, которая считалась одной из самых образцовых в шоу-бизнесе, оказалась в центре скандала после того, как Джиган выходил в прямые эфиры в соцсетях в неадекватном состоянии, нецензурно выражался при детях и даже просил пятилетнюю дочь принести ему пива.

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Позднее выяснилось, что рэпер отправился на лечение в одну из элитных американских реабилитационных клиник.

Накануне Самойлова прокомментировала слухи о разводе, а также опровергла информацию о том, что планирует лишить мужа родительских прав:

 

Фото: https://www.instagram.com/p/B9s7wXxoVM3/

"Даже не знаю, с чего начать. Я бы просто промолчала, но учитывая, что ситуация развернулась у всех на виду, какие-то комментарии мне все-таки придётся дать. Во-первых, хочу сказать, что ни меня, ни детей никто не бил! Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды. Что будет дальше, я не знаю. Спасибо всем за поддержку и сопереживание", — написала она на своей странице в Instagram.

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Дети, Рэпер, Знаменитости, Джиган, Певец, Новорожденные дети.
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