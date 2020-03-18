Жена Робби Уильямса запретила ему заходить домой (Видео)

Новости шоу бизнеса:Айда записала ролик, в котором общается с мужем, стоя на балконе. Робби при этом стоит внизу на улице.

Вместе с Робби в доме живут его жена и четверо детей, поэтому члены семьи решили держать дистанцию в целях безопасности. Эту скучную и печальную меру звезды решили высмеять, сняв забавное видео.

Пара притворилась Ромео и Джульеттой, которые встретились тайком. Айда отметила, что это самое близкое расстояние, на котором они с Робби общаются в последнее время.

Сейчас рекомендуют не ходить в клубы и рестораны. И, судя по всему, не приближаться к вашему мужу, если он побывал в самолете и аэропорте на пути из Австралии, — шутит в видео супруга Робби.

Хорошие новости: я не чувствую себя плохо. Мне сказали, что если можешь задержать дыхание на 10 секунд и при этом не кашлять, то все нормально, — говорит в ролике Уильямс и успешно демонстрирует этот тест. Во время общения пары на балкон попыталась выйти дочка, но Робби настоятельно рекомендовал малышке оставаться внутри.

В конце видео Айда и Робби договорились встретиться в саду. При этом супруга попросила Уильямса не проходить на задний двор через дом, а пойти в обход по улице.