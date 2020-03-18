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Жена Робби Уильямса запретила ему заходить домой (Видео)

Жена Робби Уильямса запретила ему заходить домой (Видео)
12:26 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Айда записала ролик, в котором общается с мужем, стоя на балконе. Робби при этом стоит внизу на улице.

Вместе с Робби в доме живут его жена и четверо детей, поэтому члены семьи решили держать дистанцию в целях безопасности. Эту скучную и печальную меру звезды решили высмеять, сняв забавное видео.

Пара притворилась Ромео и Джульеттой, которые встретились тайком. Айда отметила, что это самое близкое расстояние, на котором они с Робби общаются в последнее время.

Сейчас рекомендуют не ходить в клубы и рестораны. И, судя по всему, не приближаться к вашему мужу, если он побывал в самолете и аэропорте на пути из Австралии, — шутит в видео супруга Робби. 

 
 
 
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A Social Distancing Love Story #socialdistancing #selfquarantine #modernlove @robbiewilliams

Публикация от Ayda Field Williams (@aydafieldwilliams)

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Хорошие новости: я не чувствую себя плохо. Мне сказали, что если можешь задержать дыхание на 10 секунд и при этом не кашлять, то все нормально, — говорит в ролике Уильямс и успешно демонстрирует этот тест. Во время общения пары на балкон попыталась выйти дочка, но Робби настоятельно рекомендовал малышке оставаться внутри.

В конце видео Айда и Робби договорились встретиться в саду. При этом супруга попросила Уильямса не проходить на задний двор через дом, а пойти в обход по улице.

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Робби Уильямс, Знаменитости, Вирус, Коронавирус, Жена Робби Уильямса.
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