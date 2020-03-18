Неожиданно: Актриса Аманда Байнс впервые станет матерью (Фото)

Новости шоу бизнеса:Звезда фильма "Отличница легкого поведения" и "Лак для волос" Аманда Байнс порадовала своих поклонников новостью о том, что скоро станет матерью.

33-летняя актриса Аманда Байнс беременна. Об этом она и ее жених Пол Майкл сообщили на своих страницах в Instagram, опубликовав снимки УЗИ. Но затем оба удалили эти публикации.

Это правда, Аманда беременна. Она на очень-очень раннем сроке. Родители знают, — цитирует E! News источника из окружения пары.

Это не первый раз, когда из Instagram Аманды пропадают фотографии. Ранее ходили слухи о том, что актриса и ее избранник расстались. При этом со страницы Байнс исчезли все совместные фотографии с Полом. Однако Аманда утверждает, что это проделки хакеров, которые взломали ее и Пола аккаунты, удалили их совместные фото и разослали всем сообщение о разрыве отношений.

Мы не расставались. И некоторое время не могли зайти в свои аккаунты, — говорит пара. Фанаты предполагают, что новость о беременности тоже опубликовали взломщики, но ее удалили, чтобы защитить личную жизнь пары.

Ранее Аманда заявила, что выходит замуж за Пола Майкла, и назвала его "любовью всей жизни". Известно, что он и Аманда познакомились в обществе Анонимных Алкоголиков. Уже больше двух лет пара ведет трезвый образ жизни.

Хочу, чтобы вы знали, что я очень счастлива. Я чувствую, что наконец-то встретила своего человека, и это Пол, — говорила своим подписчикам Аманда.