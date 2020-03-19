Звезда сериала "Сверхъестественное" поделился милым видео, в котором поет вместе с дочерью Джей Джей

Новости шоу бизнеса:Многие знаменитости, оказавшись в добровольном карантине, стараются развеселить свою аудиторию и "заразить" пользователей позитивом.

Дженсен Эклс опубликовал на своей странице в Instagram трогательное видео, в котором он и его шестилетняя дочь Джей Джей поют дуэтом. Они исполнили милую песню кантри-группы The Highwomen под названием Crowded Table. Дженсен играл на гитаре, а Джей Джей охотно ему подпевала.

Стараюсь поддержать наш дух, пока мы находимся в изоляции. Поем песни, играем в игры. И вы оставайтесь позитивными там. За нашими столами скоро снова будут гости, и мы все соберемся у камина, — написал Эклс в микроблоге.

За день видео набрало 1,3 миллиона просмотров и много слов благодарности. "Это лучшее видео дня! Спасибо вам", "Не знала, что вы так умеете", "Как сердечно!", "Какое счастье!", "Очень мило, и песня очень подходящая", — пишут в комментариях пользователи.

Кортни Кокс, к примеру, записывает забавные видео с танцами для Tik Tok. А Ким Кардашьян завела Twitter для живого лобстера, которого случайно встретила рядом с домом. За считанные часы Ким превратила морского обитателя в знаменитость с тысячами подписчиков.