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Выглядеть как звезда: Зои Кравиц призналась, занималась ли она отбеливанием кожи

Выглядеть как звезда: Зои Кравиц призналась, занималась ли она отбеливанием кожи
10:38 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Как оказалось, многие подписчики знаменитости задают ей такой вопрос.

Зои Кравиц тоже закрылась на добровольный карантин и общается с миром посредством постов в Instagram. Недавно она опубликовала фотографию со своей собакой.

Я на добровольном карантине. Оставайтесь дома, детишки, — подписала она пост.

Снимок Зои сделан при дневном свете и выглядит очень светлым. Один из подписчиков заметил, что на фотографии мулатка Зои выглядит гораздо светлее, и поинтересовался, не отбеливает ли она кожу. 

Фото: https://www.instagram.com/p/B91Z2l-p3QZ/

"Я ошибаюсь, или она выглядит очень светлой на фото? Только, пожалуйста, не говорите, что вы отбеливаете кожу. Вы такая красивая с натуральным оттенком", — написал один из пользователей. Зои ответила:

Господи, нет. Это то, что происходит с некоторыми из нас, детьми смешанной расы, если мы не можем выйти на улицу, лол.

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Фанаты горячо поддержали Кравиц за этот комментарий. "Да, это проблема у нас, детей смешанной расы", "Факт. Я становлюсь похожим на вампира, если пару дней не выхожу на солнце", "Это просто мои слова. Постоянно всем объясняю то же самое", — написали некоторые. Остальные лайкнули комментарий Зои.

Напомним, родители Зои — Ленни Кравиц и Лиза Боне. В роду певицы и актрисы — афроамериканцы, багамцы и евреи, а прадед Зои родился в Киеве.

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Уход за кожей, Знаменитости, Зои Кравиц, Актриса Зои Кравиц.
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