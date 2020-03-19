Выглядеть как звезда: Зои Кравиц призналась, занималась ли она отбеливанием кожи

Новости шоу бизнеса:Как оказалось, многие подписчики знаменитости задают ей такой вопрос.

Зои Кравиц тоже закрылась на добровольный карантин и общается с миром посредством постов в Instagram. Недавно она опубликовала фотографию со своей собакой.

Я на добровольном карантине. Оставайтесь дома, детишки, — подписала она пост.

Снимок Зои сделан при дневном свете и выглядит очень светлым. Один из подписчиков заметил, что на фотографии мулатка Зои выглядит гораздо светлее, и поинтересовался, не отбеливает ли она кожу.

Фото: https://www.instagram.com/p/B91Z2l-p3QZ/

"Я ошибаюсь, или она выглядит очень светлой на фото? Только, пожалуйста, не говорите, что вы отбеливаете кожу. Вы такая красивая с натуральным оттенком", — написал один из пользователей. Зои ответила:

Господи, нет. Это то, что происходит с некоторыми из нас, детьми смешанной расы, если мы не можем выйти на улицу, лол.

Фанаты горячо поддержали Кравиц за этот комментарий. "Да, это проблема у нас, детей смешанной расы", "Факт. Я становлюсь похожим на вампира, если пару дней не выхожу на солнце", "Это просто мои слова. Постоянно всем объясняю то же самое", — написали некоторые. Остальные лайкнули комментарий Зои.

Напомним, родители Зои — Ленни Кравиц и Лиза Боне. В роду певицы и актрисы — афроамериканцы, багамцы и евреи, а прадед Зои родился в Киеве.