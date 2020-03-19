Телеведущий Юрий Горбунов с сыном осваивает йогу: "Собака мордой вверх"

Популярный украинский телеведущий Юрий Горбунов не тратит напрасно время дома во время карантина.
Пока его звездная жена Катя Осадчая, рекомендует подписчикам фильмы и сериалы, Горбунов учит сына осваивать начальные асаны в йоге.
"Карантин – это неожиданно много времени для семьи и хороший повод научить йоге сына! "Собака мордой вверх" у него очень хорошо получается!", – пишет Горбунов.
Звездные родители теперь трехлетнему сыну Ивасику уделяют максимум внимания, и охотно играются с ним даже машинками.
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Чому б під час карантину не погратися Івасиковими машинками Garage @fifiland_com.ua
Кроме этого, Юрий Горбунов и Катя Осадчая, сегодня, 19 марта, впервые за много времени, выйдут вдвоем в прямой эфир в инстаграме в 22:00.
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Сьогодні наш спільний прямий ефір о 22:00 тут в інста. Пишіть запитання під постом і приєднуйтеся, проведемо сьогодні вечір біля каміну разом. #язалишаюсьвдома девіз нашого життя зараз. Саме так ми можемо убезпечити не тільки себе, а й оточуючих. Будьте здорові і до зустрічі
"Проведем сегодня вечер у камина вместе. #язалишаюсьвдома девиз нашей жизни сейчас. Именно так мы можем обезопасить не только себя, но и окружающих. Будьте здоровы и до встречи", – написал телеведущий.