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Четверг, 19.03.2020
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Телеведущий Юрий Горбунов с сыном осваивает йогу: "Собака мордой вверх"

Телеведущий Юрий Горбунов с сыном осваивает йогу: "Собака мордой вверх"
16:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинский телеведущий показал в сети, как проходит их карантин.

Популярный украинский телеведущий Юрий Горбунов не тратит напрасно время дома во время карантина.

Пока его звездная жена Катя Осадчая, рекомендует подписчикам фильмы и сериалы, Горбунов учит сына осваивать начальные асаны в йоге.

"Карантин – это неожиданно много времени для семьи и хороший повод научить йоге сына! "Собака мордой вверх" у него очень хорошо получается!", – пишет Горбунов.

Звездные родители теперь трехлетнему сыну Ивасику уделяют максимум внимания, и охотно играются с ним даже машинками.

 
 
 
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Чому б під час карантину не погратися Івасиковими машинками Garage @fifiland_com.ua

Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

Кроме этого, Юрий Горбунов и Катя Осадчая, сегодня, 19 марта, впервые за много времени, выйдут вдвоем в прямой эфир в инстаграме в 22:00.

В глубоких раздумьях: Катя Осадчая поделилась семейным снимком (Фото)

"Проведем сегодня вечер у камина вместе. #язалишаюсьвдома девиз нашей жизни сейчас. Именно так мы можем обезопасить не только себя, но и окружающих. Будьте здоровы и до встречи", – написал телеведущий.

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Йога, Телеведущий, Катя Осадчая, Юрий Горбунов.
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