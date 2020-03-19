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Певица ALYOSHA поделилась милым семейным снимком с поклонниками

Певица ALYOSHA поделилась милым семейным снимком с поклонниками
17:34 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская певица поделилась нежным семейным фото.

Известная украинская исполнительница, жена солиста группы "Антитела" Тараса Тополи ALYOSHA выставила семейное фото и призвала поклонников на карантине насладиться временем, проведенным с родными.

ALYOSHA и Тарас Тополя воспитывают двух сыновей: Марка и Романа. Звездные родители редко выкладывают фотографии с детьми, однако в сложное для всех нас время артистка решила поддержать подписчиков и отметила, что карантин – это возможность провеести время с близкими людьми.

На снимке певица изображена вместе с любимым и детьми. Они позируют на лужайке и мило улыбаются. Знаменитость отметила, что время течет не так быстро, когда ты дома. Но это отличный шанс насладиться моментом.

 
 
 
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Час плине не так швидко, коли ти вдома)) Але це наш шанс насолодитися моментом. ⠀ Хоча ми обмежені неприємними обставинами, але в нас є можливість відпочити: як фізично, так і психологічно. Насолоджуватись тим, що можна побавитись з дітьми, без квапливих ранків та повсякденної метушні. ⠀ Сім'я — це головна цінність, щоденна праця і найбільший скарб. Лише у колі рідних можна відчути, що час насправді завмирає. ⠀ Кожна хвилина життя цінна, коли ми поруч з рідними...особливо, якщо у світі неспокійно... Фото — @maryna_komarytskaja

Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger)

Тарас Тополя рассказал подробности о своей семье

У нас есть возможность наслаждаться тем, что можно поиграть с детьми, без торопливых утренников и повседневной суеты. Семья – это главная ценность, ежедневный труд и величайшее сокровище. Только в кругу родных можно почувствовать, что время замирает. Каждая минута жизни ценна, когда мы рядом с родными. Особенно, если в мире неспокойно, – написала под фото исполнительница.

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Снимки, Певица, Alyosha, Тарас Тополя, Семейный снимок.
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