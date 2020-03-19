Канадский рэпер Дрейк самоизолировался в своем имении

Новости шоу бизнеса:Артист самоизолировался после встречи с зараженным.

Вирусная пневмония, которую спровоцировал коронавирус, уже унесла жизни почти 8 тысяч человек. Она беспощадно инфицирует, как обычных людей, так и знаменитостей. На днях знаменитый рэп-исполнитель Дрейк общался с баскетболистом Кевином Дюрантом, который признался, что у него обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает издание Page Six.

Дрейк и Кевин вместе веселились на вечеринке неделю назад. Позже стало известно, что спортсмен и еще четыре игрока из его команды заражены коронавирусом. Когда Дрейк узнал об этом, то принял решение самоизолироваться, чтобы не ставить под угрозу здоровье и жизнь тех, кто с ним контактировал.

Рэпер отметил, что будет находиться на карантине столько, сколько потребуется. Пока не известно, есть ли у него Covid-19, однако он остается на изоляции в своем особняке в Торонто.