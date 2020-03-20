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Эффектная TAYANNA ошеломила поклонников ярким цветом волос (Фото)

Эффектная TAYANNA ошеломила поклонников ярким цветом волос (Фото)
15:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Артистка показала результаты эффектной фотосессии, в которой появилась с желтыми волосами.

Пока все украинцы остаются на карантине, певица TAYANNA решила немного разбавить ленту инстаграма новостью не об коронавирусе. 

Новый имидж TAYANNA дополнила короткими шортами и топом, которые добавили пикантности фотографии. Желтые волосы артистка уложила в привычную ретро-прическу, которая уже стала частью ее сценического образа.

"Женская энергия – особая сила, с помощью которой женщина может изменить мир. Поэтому нам, девушкам, нужен постоянный источник для пополнения запасов энергии", – написала TAYANNA в заметке, намекнув на причину смены имиджа.

Фото: https://www.instagram.com/p/B96OHfXlW82/

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Весной певица готовит к выпуску новый альбом, который выйдет под названием "Женская сила". Вероятно, новое фото – часть рекламной кампании, которую TAYANNA уже запустила в сети.

Немало поклонников поинтересовались в комментариях, на длительное ли время певица сменила имидж. И хотя TAYANNA не дала ответа на эти вопросы, уже на следующем фото позировала со своим привычным цветом волос.

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