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"Холостяк 10" 3 выпуск: чем запомнился третий эфир романтического шоу

"Холостяк 10" 3 выпуск: чем запомнился третий эфир романтического шоу
07:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:20 марта прошел третий выпуск популярного романтического проекта "Холостяк-10".

В новом – 3 выпуска шоу "Холостяк" 10 сезон девушки продолжили ожесточенную борьбу за главного мужчину проекту.

Индивидуальное свидание с Дарьей

В предыдущем выпуске Дарья получила подарок – индивидуальное свидание с Холостяком. Пара пошла кататься на коньках. Максим и Дарья разговаривали на личные темы: девушка рассказала о своем хобби – художественной гимнастике, в то же время Максим сказал, что он в прошлом играл в футбол.

Получилось очень романтическое свидание – пара обнималась, что немного сблизило их. После этого Максим отошел, а девушке принесли письмо, где был написан адрес, куда должна прийти Дарья на вторую часть свидания.

Девушка приехала в романтическое место – оранжерею, где ее ждал Максим. Пара пила вино и разговаривала на откровенные темы, в том числе и о своей первой любви. После свидания Холостяк подарил Дарье розу и признался, что у него есть к ней симпатия. В то же время девушка решила использовать свое желание, которое у нее было, и сказала, что хочет его обнять. Однако увлеченные друг другом Максим и Дарья поцеловались.

Впоследствии девушки, которые ждали пару получили коробку, где был подарок для Богданы от Ольги, которая покинула проект, – ключ.

К девушкам подошел ведущий, который решил развлечь детей игрой. Участницы должны были по очереди открывать фото из своих соцсетей, а ведущий задавал вопросы, касающиеся фотографии. Самая сообразительная девушка должна была победить и получить бонус.

Не все участницы смогли правильно ответить на вопросы. И только три девушки Богдана, Наталья и Юлия получили бонус – они получили доступ к инстаграм-странице Максима Михайлюка. Участницы обсуждали его фото и были в восторге от них. Они даже написали сообщение Холостяку и сбросили фото своего трио.

Впоследствии к девушкам снова пришел ведущий, который пытался определить среди всех идеальную девушку. Девушки определили критерии и оценивали сами себя. Так, самой идеальной, по их оценкам, оказалась Алина.

Завтрак и индивидуальное свидание с Богданой

На следующий день утром Богдана, получившая ключ от квартиры Холостяка, решила заглянуть к нему в гости. Однако Максима в доме не оказалось, так ак он был на пробежке, поэтому девушка решила подождать.

Участница приготовила Холостяку завтрак – овсянку с фруктами. А после этого они поехали на тренировку Максима, ведь ему как пилоту нужно заниматься управлением самолета. После этого Холостяк решил пообщаться с участницей наедине, и Богдана рассказала истории из своей жизни. Пара смеялась и вела себя непринужденно, им понравилось общение друг с другом.

Индивидуальное свидание с Анной

После этого Холостяк пригласил на индивидуальное свидание Анну, которая при знакомстве подарила ему свою картину. Пара отправилась на гончарный мастер-класс, однако перед этим они решили разбить несколько тарелок, чтобы таким образом "разрушить" прошлое. Поэтому Максим и Анна поделились своими личными не очень приятными историями.

Затем пара слепила тарелку и рассказала друг другу истории из своего детства. А вечером они продолжили свидание в ресторане. Там Максим рассказал о своих положительных качествах, а Анна – о женских слабостях. Им понравилось проведенное время. А Максим в конце подарил участнице розу.

Церемония вручения роз

После этого, по просьбе Максима, все участницы поехали в магазин, чтобы выбрать себе купальники. Когда девушки вернулись их ждала церемония роз, чего они точно не ожидали.

Холостяк решил пообщаться с двумя девушками – Алиной и Анной, которые стали "идеальными" в собственном оценивании. Девушки рассказали, почему они поставили себе такие очки. После этого Максим выбрал для общения Дану. Холостяк спрашивал ее о работе и собственной жизни и она не стеснялась отвечать. Так, мужчина выяснил, что участница очень ревнивая. Но Максим сказал, что не уверен в таких отношениях и отправил ее домой.

Наконец Максим Михайлюк приступил к вручению роз на шоу "Холостяк". Ранее первую розу получила Дарья еще на свидании на коньках. А вторая роза от Холостяка досталась Анне, которая ходила на гончарное свидание. И третий цветок в 3 выпуске он вручил Наталии.

Следующей к Максиму подошла Елена. Холостяк сказал, что не хочет тратить ее время зря и попрощался с ней.

"Холостяк 10" 2 выпуск: кто получил уникальный ключ к жилью Максима Михайлюка

Далее вышла Богдана, которая провела сегодня с Холостяком идеальное свидание. Девушка получила розу от Максима. Также Холостяк вручил розы Юлии, Виктории, Ольге, Насте и Кристине. Последнюю розу Максим отдал Алине. Вместе с тем Анна покинула проект. Максим сказал, что девушка не подходит ему и проводил ее к машине.

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