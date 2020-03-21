125 лет со дня рождения Леонида Утесова: Google представил новый Doodle

Новости шоу бизнеса:Сегодняшний Doodle празднует 125-летие советского музыканта, певца и актера Леонида Утесова.

Google разместил на стартовой странице своего поисковика дудл, посвященный 125-летию со дня рождения певца, актера и народного артиста СССР Леонида Утесова.

На дудле артист показан улыбающимся и дирижирует оркестром. По словам создателя картинки, на запрос по актеру Google выдавал снимки на которых Леонид Утесов широко улыбается, поэтому автор решил передать эту черту на новом дудле.

"Я надеюсь, что люди помнят радостную природу Леонида Утесова и музыку, которую он создал, и что любой, кто не знаком с ним, вдохновлен, чтобы узнать больше о его работе!" - говорит создатель.

Лазарь Иосифович Вайсбейн родился в этот день в 1895 году в семье среднего класса в Одессе (ныне часть Украины). К концу подросткового периода он стал цирковым акробатом, комиком и актером театра, приняв сценическое имя Леонид Утесов. После победы в конкурсе певцов, талантливый Утесов создал группу и начал гастролировать по Москве, регулярно появляясь в знаменитом городском Эрмитажном театре.

Во время гастролей в 1928 году Утесов испытал свою первую встречу с американским джазом, и его зацепило. В следующем году он дебютировал в оркестре Теа-Джаза, в котором смешались разные стили, включая американский джаз, еврейскую народную музыку, аргентинские танго и русские колыбельные, и добился большой популярности.

Вернувшись к актерскому мастерству, Утесов снялся в голливудском хитовом фильме "Веселые ребята" («Веселые ребята», 1934), который познакомил советскую аудиторию с разнообразной новой музыкой и принес ему повышенную известность по всей стране.

За значительный вклад в музыку и кино Утесов был назначен народным артистом СССР 1965 года, а в 2000 году в его честь была установлена статуя в его родном городе Одессе.