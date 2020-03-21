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"Наследование неприятная вещь": Дэниел Крейг решил не оставлять деньги своим детям

"Наследование неприятная вещь": Дэниел Крейг решил не оставлять деньги своим детям
20:13 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Звезда "Джеймса Бонда" объявил, что не планирует оставлять наследие в 125 миллионов фунтов стерлингов своим детям.

52-летнего британца по праву можно назвать одним из самых успешных представителей Голливуда, которые превратились в культовых персон мирового кинематографа. Успешные роли агента 007 позволили Дэниэлу Крейгу накопить многомиллионное наследство и попасть в рейтинг самых богатых медийных личностей.

Однако в интервью для издания Saga актер признался, что не планирует распрощаться со своими сбережениями в течение жизни. Так, среди намерений Дэниэла Крейга нет разделения наследства между двумя дочерьми - 28-летней Эллой Крейг от первого брака и двухлетней малышкой от второй жены Рэйчел Вайс.

Звезда признался, что в своем решении он руководствуется поговоркой: "Если ты умрешь богатым человеком, то ты потерпел неудачу".

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"Я не хочу оставлять большие суммы следующему поколению. Я считаю, что наследование вообще вещь очень неприятная. Поэтому моя философия по этому вопросу такова: я хочу потратить все или просто отдать все мои деньги перед тем, как я покину этот мир", - объяснил Дэниел Крейг.

Стоит отметить, что Дэниел Крейг принял окончательное решение и больше не будет перевоплощаться в спецагента Джеймса Бонда. Он снялся в пяти фильмах "Бондиаты", последняя из которых - "007: Не время умирать". Премьера должна была состояться на мировых экранах уже 9 апреля в этом году, однако из-за пандемии коронавируса ее пришлось отложить на ноябрь 2020 года.

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Все по теме:

Джеймс Бонд, Наследство, Рейчел Вайс, Дэниел Крейг, Актер, Сага, Богатство.
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