"С Днём Рождения, Тимуряха!": Маша Ефросинина весело поздравила мужа (Видео)

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев вместе уже 18 лет. Супруги воспитывают сына Александра и дочь Нану. В семье есть традиция – каждый день рождения Тимура пара празднует вместе где-то за границей.
В этом году они планировали взять в поездку с собой еще и детей, однако коронавирус внес свои коррективы. Но Маша и Тимур не унывают и верят, что совсем скоро смогут воплотить маленькую мечту в реальность.
Телеведущая выложила видео, где они с мужем играют в игру "Кто из вас?" и отвечают на вопросы, которые позволяют понять насколько хорошо влюбленные знают друг друга. Это очень нежно и одновременно весело. На нем видно, что даже после 18 лет брака можно любить так, как в начале отношений.
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Да, я уже много лет не ломаю голову над подарком тебе, потому что знаю — главное сегодня -увезти тебя в какую-то прекрасную страну и вечером выпить с тобой локального красного вина.. Да, в этом году хотели впервые это сделать с нашими детьми! Ну, не в смысле, выпить, а улететь И вот всё накрылось медным тазом... Но!!! Вот уже почти 18 лет я не перестаю восхищаться и учиться у тебя одной выдающейся способности - спокойно и рассудительно «смотреть в глаза» резкой смене обстоятельств, проблемам и трудностям! Ты как-то блестяще умеешь адаптировать себя и нас к новым реалиям, и не допускать паники! Рядом с тобой всегда очень веришь, что всё можно пережить! Главное, делать это достойно и не терять человеческое лицо! И даже если планету все-таки захватят инопланетяне, знаю, даже с ними ты найдёшь общий язык ⠀ Хотя, то, что ты согласился на эту игру- для меня даже круче, чем инопланетяне! Всё-таки есть в этом карантине что-то положительное! Люблю тебя @timur_khromaev #birthdayboy
Я не перестаю восхищаться и учиться у тебя способности спокойно и рассудительно "смотреть в глаза" резкой смене обстоятельств, проблем и трудностей. Ты блестяще умеешь адаптировать себя и нас к новым реалиям и не допускать паники. Рядом с тобой всегда верю, что все можно пережить. Главное, делать это достойно и не терять человеческого лица. И даже если планету все-таки захватят инопланетяне, знаю, даже с ними ты найдешь общий язык, – написала Маша.