"Какие странные слухи": Барбара Брыльска заявила, что не больна раком

Новости шоу бизнеса:Звезда фильма "Ирония судьбы, или С легким паром" опровергла информацию об онкологии.

Средства массовой информации писали о том, что у Барбары Брыльской диагностировали рак языка, но она никому не рассказывает о состоянии здоровья. Теперь звезда опровергла эти слухи и заявила, что никакой онкологии у нее нет.

Об этом она рассказала в интервью телеканалу "Звезда".

Знаменитость ошеломила новость о болезни. Когда она узнала о том, что десятки СМИ написали о раке, который якобы обнаружили у нее, то сразу же опровергла эти слухи.

Нет. Какой рак? Ой Боже мой, Боже. Какие странные слухи, – заявила актриса.