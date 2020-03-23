"Какие странные слухи": Барбара Брыльска заявила, что не больна раком

Средства массовой информации писали о том, что у Барбары Брыльской диагностировали рак языка, но она никому не рассказывает о состоянии здоровья. Теперь звезда опровергла эти слухи и заявила, что никакой онкологии у нее нет.
Об этом она рассказала в интервью телеканалу "Звезда".
Знаменитость ошеломила новость о болезни. Когда она узнала о том, что десятки СМИ написали о раке, который якобы обнаружили у нее, то сразу же опровергла эти слухи.
Нет. Какой рак? Ой Боже мой, Боже. Какие странные слухи, – заявила актриса.