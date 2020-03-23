Домашнее шоу о коронавирусе: Опра Уинфри придумала себе занятие на карантине

Новости шоу бизнеса:Телеведущая Опра Уинфри решила не оставлять своих фанатов на время карантина самих и придумала для них онлайн-шоу о коронавирусе.

Знаменитости стараются не терять контакт со своей аудиторией даже в такое сложное время, как сейчас. Так, американская телеведущая и актриса Опра Уинфри запустила шоу Oprah Talks, которое посвятила пандемии коронавируса в мире. Посмотреть его можно на стриминговому сервисе Apple TV+.

В первом выпуске Опра пообщалась с актером Идрисом Эльбой. Он заразился коронавирусом и сейчас проходит курс лечения. К разговору присоединилась и его супруга Сабрина Доуру, которая отказалась от самоизоляции и осталась рядом с мужем. В результате женщина также подхватила болезнь. Сейчас супруги находятся на карантине в Нью-Мексико.

Эльба рассказал, что на осмотре у врача он чувствовал головную боль и боль в теле. Однако актер не придавал этому большого внимания и считал, что это могли повлечь многочисленные путешествия. У Идриса очень напряженный график и он не успевал отдыхать между съемками, поэтому больше склонялся к тому, что устал. Температура не поднималась выше 37 градусов и была в пределах нормы.

У меня не было никаких симптомов, которые бы указывали на Covid-19 – рассказал Эльба.

Актер отметил, что поделился своим диагнозом из-за того, что многие люди не осознавали всю серьезность ситуации и не понимали, что может случиться дальше.

Когда я прошел тест, и он оказался положительным, был вынужден сказать людям, что это очень реальная болезнь, – признался Идрис.