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Беременная Мишель Уильямс тайно вышла замуж за режиссера Томаса Кайла

Беременная Мишель Уильямс тайно вышла замуж за режиссера Томаса Кайла
13:03 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В декабре прошлого года Мишель Уильямс объявила о помолвке — избранником 39-летней актрисы стал 43-летний режиссер Томас Кайл, от которого она ждет ребенка.

Пандемия коронавируса — не повод откладывать свадьбу для Уильямс и Кайла. По информации издания Us Weekly, ссылающегося на источник, Мишель и Томас на самом деле официально оформили свои отношения.

Уильямс и Кайл познакомились на съемках мини-сериала "Фосси/Вердон". Тогда Мишель еще была замужем за музыкантом Филом Элверумом. Однако вскоре стало известно об их разводе, а через несколько месяцев зарубежные СМИ сообщили о том, что актриса беременна от своего нового бойфренда-режиссера.

Для Мишель это второй официальный брак. С 2018 по 2019 она была замужем за музыкантом Филом Элверумом. До этого с 2004 по 2007 актриса встречалась с Хитом Леджером, от которого родила дочь Матильду.

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Некоторые звездные пары из-за ситуации с коронавирусом решили все же повременить со свадьбой. Так, звезда "Ла-Ла Ленда" Эмма Стоун и режиссер шоу Saturday Night Live Дэйв МакКери отложили церемонию бракосочетания на неизвестный срок.

Орландо Блум и Кэти Перри тоже перенесли свадьбу из-за пандемии. Они планировали пожениться в июне в Японии. По словам инсайдера, главные приготовления уже были завершены, на свадьбе планировалось 150 гостей.

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Свадьба, Знаменитости, Церемония, Мишель Уильямс, Томас Кайл.
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