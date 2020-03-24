Беременная Мишель Уильямс тайно вышла замуж за режиссера Томаса Кайла

Новости шоу бизнеса:В декабре прошлого года Мишель Уильямс объявила о помолвке — избранником 39-летней актрисы стал 43-летний режиссер Томас Кайл, от которого она ждет ребенка.

Пандемия коронавируса — не повод откладывать свадьбу для Уильямс и Кайла. По информации издания Us Weekly, ссылающегося на источник, Мишель и Томас на самом деле официально оформили свои отношения.

Уильямс и Кайл познакомились на съемках мини-сериала "Фосси/Вердон". Тогда Мишель еще была замужем за музыкантом Филом Элверумом. Однако вскоре стало известно об их разводе, а через несколько месяцев зарубежные СМИ сообщили о том, что актриса беременна от своего нового бойфренда-режиссера.

Для Мишель это второй официальный брак. С 2018 по 2019 она была замужем за музыкантом Филом Элверумом. До этого с 2004 по 2007 актриса встречалась с Хитом Леджером, от которого родила дочь Матильду.

Некоторые звездные пары из-за ситуации с коронавирусом решили все же повременить со свадьбой. Так, звезда "Ла-Ла Ленда" Эмма Стоун и режиссер шоу Saturday Night Live Дэйв МакКери отложили церемонию бракосочетания на неизвестный срок.

Орландо Блум и Кэти Перри тоже перенесли свадьбу из-за пандемии. Они планировали пожениться в июне в Японии. По словам инсайдера, главные приготовления уже были завершены, на свадьбе планировалось 150 гостей.