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Все для врачей: Prada будет изготовлять медицинские маски и защитные костюмы

Все для врачей: Prada будет изготовлять медицинские маски и защитные костюмы
17:25 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Итальянский модный бренд планируют сделать почти по 100 тысяч единиц товаров для нужд врачей в период пандемии Covid-19.

Недавно люксовый бренд Prada пожертвовал больничное оборудование для шести отделений интенсивной терапии больниц Милана, а теперь полностью переоборудовал линии производства для изготовления медицинской спецодежды.

Об этом сообщают в Vogue UA, а также на официальном сайте Prada Group.

Компания планирует изготовить на своей итальянской фабрике в Монтоне 80 тысяч медицинских комбинезонов и 110 тысяч масок медицинскому персоналу по запросу, полученному из региона Тосканы. Если внешние поставщики будут помогать заводу в материалах, то фабрика будет открыта на постоянной основе, чтобы обеспечить поставки медицинских наборов до 6 апреля.

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В частности, модные бренды Geox и Diadora пожертвовали 1 миллион евро для помощи итальянскому региону Венето, где штаб-квартиры брендов находятся под серьезной угрозой пандемии. А материнская компания Mayhoola брендов Valentino, Balmain и Pal Zileri уже пожертвовала 2 миллиона евро на борьбу с коронавирусом.

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Prada, Модный бренд, Защитные маски.
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