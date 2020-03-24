Все для врачей: Prada будет изготовлять медицинские маски и защитные костюмы

Недавно люксовый бренд Prada пожертвовал больничное оборудование для шести отделений интенсивной терапии больниц Милана, а теперь полностью переоборудовал линии производства для изготовления медицинской спецодежды.
Об этом сообщают в Vogue UA, а также на официальном сайте Prada Group.
Компания планирует изготовить на своей итальянской фабрике в Монтоне 80 тысяч медицинских комбинезонов и 110 тысяч масок медицинскому персоналу по запросу, полученному из региона Тосканы. Если внешние поставщики будут помогать заводу в материалах, то фабрика будет открыта на постоянной основе, чтобы обеспечить поставки медицинских наборов до 6 апреля.
В частности, модные бренды Geox и Diadora пожертвовали 1 миллион евро для помощи итальянскому региону Венето, где штаб-квартиры брендов находятся под серьезной угрозой пандемии. А материнская компания Mayhoola брендов Valentino, Balmain и Pal Zileri уже пожертвовала 2 миллиона евро на борьбу с коронавирусом.