"У него не все нормально с психикой": невеста Виктора Павлика о своем отце

Новости шоу бизнеса:Избранница именитого артиста откровенно рассказала о своей семье.

25-летняя невеста Виктора Павлика смело афиширует личную жизнь с певцом, однако про собственную семью редко говорит публично. Для программы "Зірковий шлях" Екатерина Репьяхова призналась, что не поддерживает общение со своим отцом. Причиной стали финансовые трудности, которые разрушили семью.

Как оказалось, успешный бизнес ее папы завершился банкротством. Дом семьи, который он заложил в банк, конфисковали за долги. Вместе с матерью Екатерина переехала в квартиру, а о месте проживания своего отца сейчас ничего не знает.

Однако мужчина никак не может оставить семью в покое. Он время от времени напоминает о себе угрозами. Вместе с женой они владели общим бизнесом, однако в провале он винит только ее.

У него не все нормально с психикой. Он ненавидит своих детей, пытается забрать все, что у нас есть. Пишет на нее в прокуратуру, находит какие-то документы 10-летний давности, пытается ее в чем-то обвинять. Здоровый человек такого не сделает, – рассказала Екатерина Репьяхова.