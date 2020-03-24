"У него не все нормально с психикой": невеста Виктора Павлика о своем отце

25-летняя невеста Виктора Павлика смело афиширует личную жизнь с певцом, однако про собственную семью редко говорит публично. Для программы "Зірковий шлях" Екатерина Репьяхова призналась, что не поддерживает общение со своим отцом. Причиной стали финансовые трудности, которые разрушили семью.
Как оказалось, успешный бизнес ее папы завершился банкротством. Дом семьи, который он заложил в банк, конфисковали за долги. Вместе с матерью Екатерина переехала в квартиру, а о месте проживания своего отца сейчас ничего не знает.
Однако мужчина никак не может оставить семью в покое. Он время от времени напоминает о себе угрозами. Вместе с женой они владели общим бизнесом, однако в провале он винит только ее.
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Мамуль, я за всю свою осознанную жизнь не помню ни одной секунды, в которой мне было бы плохо рядом с тобой. Мое детство - это рай, благодаря тебе. Все благодаря тебе. Вся моя жизнь - это ты. Сегодня я живу, работаю, добиваюсь всего - для тебя. Потому что, ты лучшая Мама в мире, ты лучший друг в мире, ты просто лучшая. Меня Б-г наградил самой важной наградой в жизни. Я постараюсь стать такой же хорошей мамой, как ты. С днём рождения, мамуль! @larisa_repyahova
У него не все нормально с психикой. Он ненавидит своих детей, пытается забрать все, что у нас есть. Пишет на нее в прокуратуру, находит какие-то документы 10-летний давности, пытается ее в чем-то обвинять. Здоровый человек такого не сделает, – рассказала Екатерина Репьяхова.