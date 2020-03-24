Дуа Липа снялась для австралийского глянца (Фото)

На обложке Vogue 24-летняя звезда появилась в пышном платье от Valentino из последней коллекции весна-лето 2020.
Автором новых фотографий стал Чарльз Деннингтон, а стилистом – Джиллиан Дэвисон. Съемка же происходила в студии Сиднея, а новый апрельский выпуск появится на прилавках магазинов уже 3 апреля.
В интервью глянцу Дуа Липа призналась, что среди социальных сетей предпочитает Tik Tok, ведь именно там людей объединяет в основном музыка, а не постоянное соревнование между собой и негатив, как это есть в Instagram или Twitter.
Я выросла на социальных сетях, это всегда было весело. Но с этим стало трудно, особенно в твиттере, до конца моей первой кампании альбома. Чем больше забавных вещей мне приходилось делать, тем больше было мыслей и негативе по поводу этого... Я не чувствовала поддержки, – призналась артистка.
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April Issue @vogueaustralia we did this while I was in Sydney for Mardi Gras and it truly started off my week in colour! One of my favorite shoots shot by @charliedenno styled by @jilliandavison hair by @annacofone make-up @samanthalmua set design @anothersophie talent director @rikki_keene on stands March 30th
Вместе с этим звезда рассказала и о настроениях в своем творчестве, ведь везде пытается продемонстрировать женскую силу и феминистские идеи. По ее словам, веками женщин пытались сделать врагами, но так не должно быть.
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Dua para Vogue Australia para la edición de abril #FutureNostalgia #DuaLipa #Vogue #VogueAustralia
"Для меня важно показать единство между женщинами. Мы должны видеть больше девушек, больше разнообразия, больше единения. Так долго люди сталкивали женщин друг с другом. Это не так, как должно быть", – добавила певица.