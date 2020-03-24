Скачать
Вторник, 24.03.2020
МИД: В Украину из-за рубежа уже вернулись более 78 тыс граждан (Фото)
МИД: В Украину из-за рубежа уже вернулись более 78 тыс граждан (Фото)
Мировая эпидемия: Инфицированных COVID-19 уже более 400 тысяч
Мировая эпидемия: Инфицированных COVID-19 уже более 400 тысяч
Уходит эпоха: когда Рафаилов покинет Зарю
Уходит эпоха: когда Рафаилов покинет Зарю
Пройдите тест и узнайте о своих жизненных ценностях
Пройдите тест и узнайте о своих жизненных ценностях

Дуа Липа снялась для австралийского глянца (Фото)

Дуа Липа снялась для австралийского глянца (Фото)
21:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Британская певица Дуа Липа стала приглашенной звездой австралийского издания Vogue.

На обложке Vogue 24-летняя звезда появилась в пышном платье от Valentino из последней коллекции весна-лето 2020.

Автором новых фотографий стал Чарльз Деннингтон, а стилистом – Джиллиан Дэвисон. Съемка же происходила в студии Сиднея, а новый апрельский выпуск появится на прилавках магазинов уже 3 апреля.

В интервью глянцу Дуа Липа призналась, что среди социальных сетей предпочитает Tik Tok, ведь именно там людей объединяет в основном музыка, а не постоянное соревнование между собой и негатив, как это есть в Instagram или Twitter.

Я выросла на социальных сетях, это всегда было весело. Но с этим стало трудно, особенно в твиттере, до конца моей первой кампании альбома. Чем больше забавных вещей мне приходилось делать, тем больше было мыслей и негативе по поводу этого... Я не чувствовала поддержки, – призналась артистка.

Вместе с этим звезда рассказала и о настроениях в своем творчестве, ведь везде пытается продемонстрировать женскую силу и феминистские идеи. По ее словам, веками женщин пытались сделать врагами, но так не должно быть.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Dua para Vogue Australia para la edición de abril #FutureNostalgia #DuaLipa #Vogue #VogueAustralia

Публикация от Dua’s World (@duasworldsp)

"Нам больше всего нужна музыка": Дуа Липа представит альбом раньше срока

"Для меня важно показать единство между женщинами. Мы должны видеть больше девушек, больше разнообразия, больше единения. Так долго люди сталкивали женщин друг с другом. Это не так, как должно быть", – добавила певица.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Съемки, Обложка, Певица, Vogue Australia, Дуа Липа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вскрылись новые факты искусственного происхождения коронавируса
02 Пройдите тест и узнайте, что вы умеете делать лучше других
03 Новолуние 24 марта 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день
04 Ефимов день: приметы и обряды 24 марта
05 Коронавирус в Украине и мире: что известно на 24 марта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новая программа с МВФ: Кабмин внес в Раду обновленный банковский законопроект
Кабмин внес в Раду обновленный банковский проект
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 24 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 24 марта
За прошедший квартал в Украине вырос уровень безработицы
За прошедший квартал в Украине вырос уровень безработицы
Продюссер &quot;Симпсонов предложил Меган Маркл озвучить одного из персонажей
Продюссер "Симпсонов предложил Меган Маркл озвучить одного из персонажей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь