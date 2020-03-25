Скачать
Среда, 25.03.2020
Чрезвычайную ситуацию вводят по всей Украине: карантин продлили
Чрезвычайную ситуацию вводят по всей Украине: карантин продлили
Украина запретит любое пассажирское пересечение границы в обе стороны
Украина запретит любое пассажирское пересечение границы в обе стороны
Барселона готовит распродажу футболистов
Барселона готовит распродажу футболистов
Как защитить себя от коронавируса в спортзале
Как защитить себя от коронавируса в спортзале

Билли Айлиш украсила обложку онлайн-версии британского журнала Dazed

Билли Айлиш украсила обложку онлайн-версии британского журнала Dazed
14:18 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Главной героиней обложки британского журнала стала американская певица Билли Айлиш.

18-летняя звезда украсила обложку онлайн-версии весенне-летнего номера глянца, в беседе с которым рассказала о том, каким видит будущее всего человечества после пандемии коронавируса.

"В качестве жеста солидарности с нашими читателями по всему миру, переживающими период самоизоляции, мы делаем предстоящий выпуск Dazed весна/лето бесплатным и доступным в цифровом формате. И Билли Айлиш — наиболее подходящая для этого номера кавер-стар. Сейчас важнее, чем когда-либо, делиться историями, которые могут учить нас чему-то и вдохновлять. Поэтому наша героиня приготовила новые и яркие повествования о будущем", — говорит главный редактор Dazed Изабелла Берли.

Главред глянца добавила, что редакция стремилась создать номер, который будет вдохновлять читателей в эти непростые времена:

Фото: https://www.instagram.com/p/B-H33-aFEi0/

Дуа Липа снялась для австралийского глянца (Фото)

"Мы надеемся, что этот номер послужит источником столь необходимого вдохновения для всех нас в эти трудные времена и станет напоминанием о том, что, хоть мы и можем быть одиноки, в этом мы вместе. Сделать этот номер Dazed бесплатным и доступным для всех, где бы они ни находились, — это подарок для всех наших читателей", — добавила она.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Журнал, Певица, Обложка журнала, Dazed, Билли Айлиш, Британские журналы, Журнал Dazed.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пока мир не отошел от коронавируса: в Китае зафиксирована первая смерть от хантавируса
02 Маски - нужны или нет? Минздрав расставляет точки над "i"
03 Продукты, которые помогут очистить легкие в период пандемии
04 Пройдите тест и узнайте о своих жизненных ценностях
05 Умер народный артист Украины Анатолий Мокренко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
У британского принца Чарльза обнаружили коронавирус
У британского принца Чарльза обнаружили коронавирус
Карантин в Киеве: Кличко просит Кабмин обеспечить контроль за ценами
Кличко просит Кабмин обеспечить контроль за ценами
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 25 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 25 марта
По меньшей мере двое сотрудников SpaceX больны Covid-19
По меньшей мере двое сотрудников SpaceX больны Covid-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь