Билли Айлиш украсила обложку онлайн-версии британского журнала Dazed

Новости шоу бизнеса:Главной героиней обложки британского журнала стала американская певица Билли Айлиш.

18-летняя звезда украсила обложку онлайн-версии весенне-летнего номера глянца, в беседе с которым рассказала о том, каким видит будущее всего человечества после пандемии коронавируса.

"В качестве жеста солидарности с нашими читателями по всему миру, переживающими период самоизоляции, мы делаем предстоящий выпуск Dazed весна/лето бесплатным и доступным в цифровом формате. И Билли Айлиш — наиболее подходящая для этого номера кавер-стар. Сейчас важнее, чем когда-либо, делиться историями, которые могут учить нас чему-то и вдохновлять. Поэтому наша героиня приготовила новые и яркие повествования о будущем", — говорит главный редактор Dazed Изабелла Берли.

Главред глянца добавила, что редакция стремилась создать номер, который будет вдохновлять читателей в эти непростые времена:

Фото: https://www.instagram.com/p/B-H33-aFEi0/

"Мы надеемся, что этот номер послужит источником столь необходимого вдохновения для всех нас в эти трудные времена и станет напоминанием о том, что, хоть мы и можем быть одиноки, в этом мы вместе. Сделать этот номер Dazed бесплатным и доступным для всех, где бы они ни находились, — это подарок для всех наших читателей", — добавила она.