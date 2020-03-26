Чтобы обезопасить работников: Ким Кардашян и Кайли Дженнер поставили на паузу свои косметические компании

Различные сферы бизнеса несут большие убытки из-за коронавируса. Массово отменяют культурные мероприятия, киноиндустрия также стала на паузу, прекращают работу мировые бренды. Не обошла эта ситуация и косметический бизнес звездный сестер Ким Кардашян и Кайли Дженнер.
Информация об остановке производства косметических брендов появилась на их официальных страницах в твиттере. Такие меры приняли для того, чтобы предотвратить распространение пандемии Covid-19.
Охрана здоровья и безопасность нашего общества – наш главный приоритет. Спасибо за терпение и понимание,– говорится в сообщении.
To Our KKW Beauty Family:
The health and safety of our community is our top priority. Thank you for your patience and understanding. pic.twitter.com/huihZYgFU1
— KKW BEAUTY (@kkwbeauty) March 23, 2020
a message to our Kylie Cosmetics family... pic.twitter.com/EknPCZk1NX
— Kylie Cosmetics (@kyliecosmetics) March 23, 2020
Однако есть и хорошая новость. Сайты, где можно сделать онлайн-заказ продолжают работать с соблюдением всех мер предосторожности. Так что сторонники косметических брендов смогут получить желаемую продукцию.