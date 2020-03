Чтобы обезопасить работников: Ким Кардашян и Кайли Дженнер поставили на паузу свои косметические компании

Различные сферы бизнеса несут большие убытки из-за коронавируса. Массово отменяют культурные мероприятия, киноиндустрия также стала на паузу, прекращают работу мировые бренды. Не обошла эта ситуация и косметический бизнес звездный сестер Ким Кардашян и Кайли Дженнер.

Информация об остановке производства косметических брендов появилась на их официальных страницах в твиттере. Такие меры приняли для того, чтобы предотвратить распространение пандемии Covid-19.

Охрана здоровья и безопасность нашего общества – наш главный приоритет. Спасибо за терпение и понимание,– говорится в сообщении.

To Our KKW Beauty Family:

The health and safety of our community is our top priority. Thank you for your patience and understanding. pic.twitter.com/huihZYgFU1

— KKW BEAUTY (@kkwbeauty) March 23, 2020