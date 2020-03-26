Чтобы обезопасить работников: Ким Кардашян и Кайли Дженнер поставили на паузу свои косметические компании

Новости шоу бизнеса:Американские знаменитости приняли такое решение остановить в связи с пандемией коронавируса.

Различные сферы бизнеса несут большие убытки из-за коронавируса. Массово отменяют культурные мероприятия, киноиндустрия также стала на паузу, прекращают работу мировые бренды. Не обошла эта ситуация и косметический бизнес звездный сестер Ким Кардашян и Кайли Дженнер.

Информация об остановке производства косметических брендов появилась на их официальных страницах в твиттере. Такие меры приняли для того, чтобы предотвратить распространение пандемии Covid-19.

Охрана здоровья и безопасность нашего общества – наш главный приоритет. Спасибо за терпение и понимание,– говорится в сообщении.

To Our KKW Beauty Family: The health and safety of our community is our top priority. Thank you for your patience and understanding. pic.twitter.com/huihZYgFU1 — KKW BEAUTY (@kkwbeauty) March 23, 2020

a message to our Kylie Cosmetics family... pic.twitter.com/EknPCZk1NX — Kylie Cosmetics (@kyliecosmetics) March 23, 2020

Однако есть и хорошая новость. Сайты, где можно сделать онлайн-заказ продолжают работать с соблюдением всех мер предосторожности. Так что сторонники косметических брендов смогут получить желаемую продукцию.