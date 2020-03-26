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Чтобы обезопасить работников: Ким Кардашян и Кайли Дженнер поставили на паузу свои косметические компании

Чтобы обезопасить работников: Ким Кардашян и Кайли Дженнер поставили на паузу свои косметические компании
07:39 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Американские знаменитости приняли такое решение остановить в связи с пандемией коронавируса.

Различные сферы бизнеса несут большие убытки из-за коронавируса. Массово отменяют культурные мероприятия, киноиндустрия также стала на паузу, прекращают работу мировые бренды. Не обошла эта ситуация и косметический бизнес звездный сестер Ким Кардашян и Кайли Дженнер.

Информация об остановке производства косметических брендов появилась на их официальных страницах в твиттере. Такие меры приняли для того, чтобы предотвратить распространение пандемии Covid-19.

Охрана здоровья и безопасность нашего общества – наш главный приоритет. Спасибо за терпение и понимание,– говорится в сообщении.

Hermes и Chanel закрыли фабрики на карантин

Однако есть и хорошая новость. Сайты, где можно сделать онлайн-заказ продолжают работать с соблюдением всех мер предосторожности. Так что сторонники косметических брендов смогут получить желаемую продукцию.

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Все по теме:

Косметика, Ким Кардашьян, Карантин, Коронавирус, Кайли Дженнер.
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