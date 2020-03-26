Герои нашего времени: французский журнал Elle выпустил номер, посвященный врачам

Новости шоу бизнеса:Издание представило специальный номер, который посвятили врачам, рискующим собственной жизнью и спасающих тех, кто пострадал от пандемии.

Вирусная пневмония, вызванная коронавирусом, уже унесла более 20 тысяч жизней по всему миру. Врачи в различных уголках планеты ежедневно рискуют собственным здоровьем и жизнью, пытаясь спасти сотни тысяч пациентов.

Модное французское издание Elle выпустило специальный номер, посвященный настоящим героям нашего времени.

На обложке журнала изображены карикатуры медсестер и врачей. Все они в масках, являющихся неотъемлемыми атрибутами настоящего. Они делают все для того, чтобы как можно быстрее преодолеть смертоносное заболевание Covid-19.

Уже не один медицинский работник подвергуся заражению коронавирусом. Однако тысячи врачей продолжают работать, чтобы сохранить жизнь другим людям.