Герои нашего времени: французский журнал Elle выпустил номер, посвященный врачам

Вирусная пневмония, вызванная коронавирусом, уже унесла более 20 тысяч жизней по всему миру. Врачи в различных уголках планеты ежедневно рискуют собственным здоровьем и жизнью, пытаясь спасти сотни тысяч пациентов.
Модное французское издание Elle выпустило специальный номер, посвященный настоящим героям нашего времени.
На обложке журнала изображены карикатуры медсестер и врачей. Все они в масках, являющихся неотъемлемыми атрибутами настоящего. Они делают все для того, чтобы как можно быстрее преодолеть смертоносное заболевание Covid-19.
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MERCI Infirmières, aides-soignantes, médecins ... nos héroïnes. Guide pratique, travail, école, culture, forme, tout pour alléger son confinement. Coronavirus, quand l’Amérique déraille. Découvrez votre numéro spécial ELLE dès demain en kiosque. Illustration @soledadbravi. #couv #numerospecial #coronavirus #confinement #covid_19 #guidepratique #culture #teletravail #ecole #merci #heroine #restezchezvous #jerestealamaison #restonscheznous #elle #ellemagazine #elleenkiosque
Уже не один медицинский работник подвергуся заражению коронавирусом. Однако тысячи врачей продолжают работать, чтобы сохранить жизнь другим людям.