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Герои нашего времени: французский журнал Elle выпустил номер, посвященный врачам

Герои нашего времени: французский журнал Elle выпустил номер, посвященный врачам
09:09 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Издание представило специальный номер, который посвятили врачам, рискующим собственной жизнью и спасающих тех, кто пострадал от пандемии.

Вирусная пневмония, вызванная коронавирусом, уже унесла более 20 тысяч жизней по всему миру. Врачи в различных уголках планеты ежедневно рискуют собственным здоровьем и жизнью, пытаясь спасти сотни тысяч пациентов.

Модное французское издание Elle выпустило специальный номер, посвященный настоящим героям нашего времени.

На обложке журнала изображены карикатуры медсестер и врачей. Все они в масках, являющихся неотъемлемыми атрибутами настоящего. Они делают все для того, чтобы как можно быстрее преодолеть смертоносное заболевание Covid-19.

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Уже не один медицинский работник подвергуся заражению коронавирусом. Однако тысячи врачей продолжают работать, чтобы сохранить жизнь другим людям.

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Все по теме:

Журнал, Пандемия, Коронавирус, Elle, Глянец, Специальный номер.
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