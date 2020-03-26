Карантин в парках Universal Studios продлили

Новости шоу бизнеса:В Universal Studios объявили, что тематические парки будут закрыты дольше, чем первоначально было заявлено.

Тематические парки Universal Studios в Голливуде и Орландо, которые закрылись из-за угрозы распространения коронавируса и должны были открыться 1 апреля, продлевают карантин, а дата открытия Disneyland на этот момент значится 1 апреля.

Как сообщает The Hollywood Reporter, карантин в Universal Studios продлен до 19 апреля.

"Мы продлеваем закрытие Universal Orlando Resort и Universal Studios Hollywood до 19 апреля, поскольку мы продолжаем реагировать на текущие условия и считаем здоровье и безопасность членов команды и гостей нашим главным приоритетом. Мы будем продолжать следить за ситуацией и вносить коррективы по мере необходимости", - говорится в заявлении Universal.

На этот момент Disneyland и Walt Disney World по-прежнему должны открыться 1 апреля, но, возможно, они также продлят карантин.