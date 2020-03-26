Меган Маркл запретила принцу Гарри общаться с отцом

Новости шоу бизнеса:Герцогиня Сассекская против возвращения своего мужа, принца Гарри, в Великобританию.

Коронавирус беспощадно поражает сотни тысяч людей по всему миру. От болезни не застрахован никто, даже королевская семья. Заразился сын Елизаветы II принц Чарльз. Герцоги Сассекские расстроились, узнав эту новость, однако в ближайшее время не смогут увидеться с ним. Меган запретила мужу возвращаться в Великобританию, пока в мире продолжается вспышка коронавируса. Об этом рассказал инсайдер изданию The Daily Mail.

В издании говорится, что Гарри общался с отцом и даже хотел навестить его, однако Меган Маркл против, чтобы он делай это сейчас. Пока по миру распространяется эпидемия коронавируса, любая поездка может стать роковой. И в связи с карантинными мероприятиями, которые ввели из-за Covid-19, выехать за границу практично невозможно.

Герцоги Сассекские с сыном Арчи сейчас находятся в канадском городе Ванкувер. Семейство придерживается карантинного режима и заставляет сотрудников следить за правилами гигиены и носить латексные перчатки.

Больной принц Чарльз вместе со своей женой находится в изоляции в Шотландии. Состояние его здоровья удовлетворительное. Герцогиня Корнуольская Камилла заболевание от мужа не подхватила.