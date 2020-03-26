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Чем занять себя во время карантина - 10 интересных вещей

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Чем занять себя во время карантина - 10 интересных вещей
19:34 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Несколько интересных вещей, которые вы можете сделать, не выходя из дома в период карантина коронавируса.

  • 1

    Получить те долгие часы сна, которых вы были лишены.

    Вы, вероятно, жаловались на то, что были лишены сна с тех пор, как начали работать. Сейчас самое подходящее время, чтобы получить эти часы. Никто не осудит тебя за то, что ты долго будешь лежать в постели. Спите столько, сколько хотите, но, конечно, постарайтесь в течение дня выполнять еще несколько упражнений, чтобы оставаться активными.

  • 2

    Слушайте подкасты.

    Учитывая количество свободного времени, которое у вас есть, вы могли бы также выделить часть его для саморазвития. Вы можете искать подкасты, которые могут помочь вам узнать новые вещи и обогатить ваш разум. Каковы бы ни были ваши интересы, скорее всего, есть подкаст, который бы подогревал ваш интерес.

  • 3

    Воссоединиться со своими близкими.

    До того, как все это произошло, есть люди, которые обвиняют телефоны и технологии в том, что касается поддержания связи с реальностью. Сейчас самое время использовать технологии, чтобы восстановить связь с людьми. Начните общение и видеосвязь с друзьями и родственниками, с которыми вы давно не общались. Технология - это то, что поможет нам оставаться социальными, несмотря на физическую дистанцию.

  • 4

    Посещать концерты.

    Нет, мы не хотим отпускать вас посещать места, где ваши любимые артисты выступают вживую. Скорее всего, концерты уже отменены, но многие артисты сейчас проводят концертные трансляции, чтобы развлечь своих фанатов, которые застряли дома. Такие группы, как Coldplay, The Red Jumpsuit Apparatus и многие другие, уже начали это делать.

  • 5

    Откройте для себя новые хобби.

    Даже когда вы дома, есть много вещей, которые вы можете сделать. Если вы не так много готовили, сейчас самое время следовать этим замечательным рецептам, с которыми вы сталкивались в прошлом. Вы можете начать работать над проектами и новыми увлечениями, такими как скульптура, письмо, пение и даже танцы.

  • 6

    Присоединяйтесь к нации TikTok.

    Если вы часто посещаете социальные сети, вы, вероятно, заметили, сколько людей сейчас начинают делиться своими профилями и видео TikTok. Это интересный способ развлечься с помощью мобильного устройства и распространять хорошие эмоции в Интернете.

  • 7

    Прочитайте столько книг, сколько захотите.

    Если вы не смогли подготовиться к этому, вы всегда можете скачать электронные книги онлайн.

  • 8

    Смотреть сериалы.

    Сейчас самое подходящее время, чтобы максимально эффективно использовать подписку на потоковые сайты. У вас есть время начать сериал, о котором вы много слышали. Наверняка, у этих потоковых сайтов достаточно выбора, чтобы пройти через весь этот период карантина.

  • 9

    Продолжайте тренироваться.

    Теперь, даже если вы застряли дома, это не значит, что вы также должны оставаться неактивными. Это действительно лучшее время для работы над своим здоровьем, поскольку мы имеем дело с чем-то, с чем мы можем бороться только с сильным иммунитетом. Ешьте здоровую пищу и занимайтесь спортом. Вам не нужно никакого оборудования, чтобы вы могли заниматься дома. Есть много упражнений, которые вы можете выполнять даже в своей комнате.

  • 10

    Играть в игры.

    Вероятно, это то, что может всплыть у вас в голове, когда вы впервые узнаете, что вам придется оставаться дома. Неважно, хотите ли вы играть с консолью, компьютером или даже мобильным устройством, есть тысячи игр, в которые вы можете играть.

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Отдых, Отпуск, Карантин, Хобби, Изоляция, Занятие, Коронавирус, Самоізоляція.
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