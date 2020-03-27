Кайли Дженнер поделилась жаркими архивными снимками с отдыха (Фото)

Новости шоу бизнеса:Самая молодая миллиардерша в мире поделилась архивными соблазнительными снимками с отдыха.

Карантин внес свои коррективы в жизнь звездных людей. Знаменитостям, которые любят путешествовать по миру, пришлось отказаться от этой роскоши на неопределенное время.

22-летняя Кайли Дженнер на своей странице в инстаграме рассказывает, что скучает по вечеринкам и светским событиям. А также она хочет вернуться к своим путешествиям в райские места.

Кайли часто делилась с поклонниками эротическими фотографиями в привлекательных бикини, однако сейчас звезда вынуждена публиковать только архивные фото, поскольку из-за карантинных мероприятий пока неизвестно, когда она сможет отправиться в новое путешествие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram wishing this was me right now Публикация от Kylie (@kyliejenner) 24 Мар 2020 в 11:03 PDT

На очередных откровенных кадрах она изображена в страстных позах, сидя на лежаке на берегу океана. Кайли одета в нежно-розовый купальник с принтом, который хорошо подчеркивает ее пышные формы. На лице у знаменитости естественный макияж, а волосы мокрые после купания.