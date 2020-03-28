Холостяк 10 сезон 4 выпуск: кто остался в проекте без розы (Фото)

Новости шоу бизнеса:Новый выпуск шоу "Холостяк" 10 сезон за сердце Максима Михайлюка соревновались 10 девушек, но некоторые из них попрощались с проектом навсегда.

Четвертый выпуск самого драматичного шоу в Украине "Холостяк" 10 сезон уже отгремел! В нем уже можно увидеть настоящие интриги, безумные эмоции и чувства, которые возникают между главным холостяком страны и некоторыми участницами! Смотрите 4 выпуск и не пропустите самое интересное!

Путешествие в Таиланд и первое индивидуальное свидание

10 привлекательных участниц 10 сезона проекта прилетели на роскошный отдых в Таиланд. И при входе на территорию виллы девушек будут ждать вкусные коктейли и приглашение на индивидуальное свидание только для одной девушки – детского аниматора Кристины.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-Pp2X-FvNV/

Максим Михайлюк считает Кристину красивой, умной и воспитанной девушкой, поэтому именно с ней он хотел провести первый день в Таиланде. Девушки, конечно же, были от этого не в восторге. Сама же Кристина надеялась, что свидание будет нежным и романтичным, хотя чувствовала невероятную дрожь. Максим обещал, что свидание будет настоящим сюрпризом для нее – он ее отвез на одну из крупнейших ювелирных фабрик Азии, где он предложил ей выбрать драгоценные украшения.

Кроме покупки волшебного колье и браслета из жемчужин пара сыграла еще в интересную игру, где за одинаковые ответы в игре они могли получить скидку на покупку. Максим сразу сказал, что для него эта скидка является неважной, но это отличный способ узнать друг о друге больше. Так они ответили вместе на 10 вопросов, 5 из которых сошлись в ответах, поэтому они получили 25% скидки на украшения.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-PtTTFjt0f/

После приятных впечатлений Максим и Кристина уединились и отправились на романтический ужин, прошедший в замечательной атмосфере. Там они больше интересовались друг другом, где Максим, в частности, признался о прошлых неудачных отношениях, в которых ему изменила девушка. Кристина в свою очередь тоже открылась и рассказала, что ее бывший бойфренд женился на другой девушке, обманывая ее. Холостяк решил не ждать и подарить ей первую красную розу 4 выпуска.

Но на этом свидание не закончилось, поэтому пара решила продолжить вечер в бассейне, где разделась только до белья. Там и произошел первый страстный поцелуй пары. Хотя Кристина девушкам сказала, что у них не было поцелуя, а было немного больше чем он. Правда это или нет – возможно, узнаем позже.

Групповое свидание с таинственным другом

Пока Кристина отдыхала с Максимом, девушки не сидели без дела. Для них от ведущего "Холостяка" Григория Решетника была интересная игра. Они должны были вместе ответить на ряд вопросов, где спрашивалось, у кого будет первый поцелуй в Таиланде, кто первый полетит в Киев и так далее. Поэтому, девушки в остром споре определили, что первый поцелуй будет у Насти; а первая "вылетит" из 10 участниц – Алина.

А пока девушки определялись с ответами на вопросы, девочка из обслуживающего персонала принесла им приглашение на групповое свидание, где были написаны имена Алина, Оли и Юли. Холостяк пригласил их отметить день рождения друга Максима. Участницы 10 сезона были не в восторге от такой идеи, но встречу ждали одинаково.

Максим в программе "Холостяк" решил сделать несколько экстремальное свидание, поэтому его другом оказался "коренной таиландец" – трехлетний слоник. Девушки были в настоящем шоке, а Алина, чтобы выделиться, даже везла для этого таинственного друга вкусный обед и была изрядно удивлена, что этим другом стало животное. Но они понравились друг другу, и Максиму было очень приятно наблюдать за девушкой и слоником, в то время как девушки чувствовали себя по-настоящему неловко.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-Px4VuHuvD/

Девушки вместе с Максимом устроили слонику настоящий праздник – они сделали ему торт из фруктов, надули воздушные шарики, помыли его и даже убрали после него. После этого компания из четырех отправилась на совместный ужин, чтобы наконец отдохнуть. Максим сразу же пошел на личную встречу с Олей, поскольку она, по мнению холостяка, чувствовала себя на свидании довольно отстраненно. Но после встречи с мужчиной девушка больше открылась и призналась, что ей свидание понравилось, но Максим заподозрил ложь, поскольку видел ее реакцию на это все днем.

Следующей на разговор Максим позвал Алину, которая "с ходу" поделилась, что свидание ей очень понравилось. Также девушка рассказала, что у нее было в прошлом – она работала уборщицей в отелях США. Такой труд холостяк оценил, потому что не на словах знает, что любой благосостояние достается только благодаря неутомимой работе.

И последней на встречу с холостяком пошла Юлия. О ней Максим был не слишком хорошего мнения, ведь видел, что девушке, которая обычно живет в роскоши, было неприятно убирать за слоном, еще и в красивом образе. Участница решила во время разговора пойти ва-банк и подарить ему игрушку-хомячок.

Максиму Михайлюку было не так легко решить, кому дать розы после свидания, поэтому он отошел, чтобы собраться наедине со всеми мыслями. Результат он решил сказать на церемонии роз.

Познание культуры Таиланда

Максим пришел на встречу со всеми участницами "Холостяка", которые уже ждали его на просторной террасе. Мужчина признался, что его с этой страной связывает один момент – его наставник по тайскому боксу родом из Таиланда. Поэтому он стремится больше узнать о стране и узнать ее традиции. Одна из них – это сжигать в бочке вещи, которые когда-то были связаны с проблемами, и таким образом освобождаться от негатива. Что сделал и Максим, и девушки.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-P3skQgWDY/

Каждая история была по-особому тяжелой и болезненной, и Максим пытался поддержать каждую девушку. Одна из историй особенно его впечатлила. Участница Настя рассказала, что когда-то ее парень умер прямо во время их ссоры, поэтому когда она прощалась со своей старой SIM-картой, бросая ее в огонь, она на самом деле не могла забыть ни его, ни его номер телефона, который держала в журнале контактов 4 года.

Кроме первого обряда, Максим объявил о следующем обряде, где каждому человеку нужно было прицепить ленточку на руку с чертой характера, которой им, по их мнению не хватает. Каждая из девушек выбрала то, чего ей не хватает в отношениях или повседневной жизни. Некоторые из черт особенно удивили как девушек, так и мужчину, впрочем обряд был довольно интересным. После этого все девушки и сам холостяк облились водой и были в настоящем шоке, когда Максим сразу же заявил, что состоится церемония роз.

Церемония роз

После всех обрядов очищения, Максим застал врасплох девушек и сразу устроил церемонию роз. Во время личной встречи с Викторией он подарил ей вторую розу в 4 выпуске. Следующей на встречу пошла Наташа, которая сразу же предложила ему свой тайландский тирамису. Но холостяка больше интересовала верность в девушке, поскольку она как-то признавалась, что изменила бывшему партнеру с другим. Из этого Максим сделал свои выводы.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-P-0QxHI6R/

Следующие розы получили Даша, Аня, Настя, Дана, Алина и Оля. Наташа и Юля стали претендентками на вылет в проекте "Холостяк" 10 сезон, но в конце концов он попрощался только с Юлией, а Наташе подарил последний шанс – приглашение на групповое свидание с другими девушками, но без розы. Впрочем, Максим ей подарил путевку на следующую неделю шоу.