В возрасте 86 лет ушел из жизни обладатель "Грэмми" Кшиштоф Пендерецкий

Новости шоу бизнеса:Музыку польского композитора часто использовали в своих фильмах именитые голливудский режиссеры.

Сегодня в Кракове умер известный польский композитор Кшиштоф Пендерецкий. Об этом сообщают польские СМИ со ссылкой на семью. Композитору было 86 лет.

Пендерецкий был профессором и ректором Музыкальной академии в Кракове. Восемь лет назад британский Guardian назвал его главным современным композитором.

Композитор написал четыре оперы, восемь симфоний и ряд оркестровых произведений и концертов. Автор преимущественно хоровых текстов, а также камерных и инструментальных произведений. Среди его наиболее известных произведений - "Трен по жертвам Хиросимы", "Страсти по св. Луке", "Польский реквием" и Симфония №3.

Его музыку часто использовали режиссеры. Произведения Кшиштофа Пендерецкого звучат в фильмах, как "Экзорцист" Уильяма Фридкина, "Сияние" Стэнли Кубрика, "Дикие сердцем" Дэвида Линча, "Дитя человеческое" Альфонсо Куарона, "Катынь" Анджея Вайды и "Остров мертвых" Мартина Скорсезе.

За свою музыку он получил ряд престижных наград, среди которых дважды Prix Italia: в 1967 и 1968 годах и четыре раза награду "Грэмми".