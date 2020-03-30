Звезда "Остаться в живых" показал, что такое карантин, на примере Джека и Сойера

Новости шоу бизнеса:Джош Холлоуэй, исполнитель роли Сойера, выложил фото сцены из сериала, на котором его герой сидит у моря с Джеком и играет в карты.

На прошлой неделе звезда "Остаться в живых" Эванджелин Лилли заявила, что не собирается самоизолироваться и сидеть на карантине из-за коронавируса.

Некоторые люди больше ценят жизнь, чем свободу. А некоторые — больше свободу, чем жизнь. Каждый делает свой выбор, — заявила Лилли. Ее заявление вызвало осуждение со стороны пользователей, которые сочли актрису безответственной.

Спустя некоторое время после провокационной публикации Лилли выяснилось, что один из ее коллег по сериалу, Дэниэл Дэ Ким, получил положительный результат теста на коронавирус. А после еще один актер из "Остаться в живых" сделал публикацию, в которой показал, что значит карантин.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-NIatCHpxb/

Умиротворяющий океанский бриз. Джек и Сойер играют в карты на пляже. Сойер: "Только ты, я и манго, док". Джек: "Ага. Вот что значит карантин, Сойер", — подписал кадр Джош. Он не упомянул имя Лилли, но выделил слово "карантин", — поклонники подозревают, что таким образом коллега намекнул Эванджелин на важность карантина и изоляции в эти дни.

Ранее Софи Тернер дерзко высказалась о тех, кто не хочет сидеть дома, чтобы замедлить распространение вируса.

Не будьте идиотами. Даже если вы считаете свою свободу ценнее своего здоровья. Мне совершенно плевать на вашу свободу. Вы можете заразить других людей, у которых более слабый иммунитет. Так что не ходите никуда, ребята. Это не круто и не умно, — сказала Софи в эфире Instagram. Ее слова тоже расценили как обращение к Лилли.