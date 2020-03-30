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Синди Кроуфорд поделилась архивными фото спустя несколько часов после родов

Синди Кроуфорд поделилась архивными фото спустя несколько часов после родов
14:18 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Она решила поддержать всех будущих мам в разгар пандемии коронавируса.

Легендарная супермодель Синди Кроуфорд опубликовала в Instagram редкие архивные кадры, сделанные во время родов.

На фото 54-летняя американская звезда запечатлена во время домашних родов, о чем сообщила в подписи.

"Это трудное время для всех нас, но особое беспокойство в моем сердце появляется при мысли о будущих мамах и их партнерах. В связи с ростом случаев Covid-19 и тем, что каждый день меняется политика рождаемости в больницах, многим женщинам, вероятно, будет любопытно узнать о домашних родах. В скором времени я поделюсь со всеми вами своим опытом родов дома", — написала модель.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-Usw27FCiT/

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В комментариях фолловеры отметили, что информация о том, что Кроуфорд рожала дома стала для них неожиданностью:

"Я не знала, что ты рожала дома. Спасибо за то, что начинаешь эту сложную дискуссию", "Вау, впервые слышу, что ты рожала дома. Интересно узнать о твоем опыте", "Потрясающие фото, отличная инициатива", — пишут в Сети фаны и коллеги модели.

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Все по теме:

Роды, Кроуфорд, Знаменитости, домашние роды.
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