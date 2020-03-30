"Пол – это лава": как развлекаются на карантине Джастин и Хейли Биберы (Видео)

Новости шоу бизнеса:Известный канадский певец Джастин Бибер и его жена Хейли показали, чем занимаются на карантине.

На карантине каждый развлекается, как может. Это возможность весело и с пользой провести время с родными. Джастин и Хейли Бибер не унывают и на собственном примере показывают, что карантинные будни могут стать прекрасным развлечением. Ведь гораздо лучше придумать интересное занятие, которое можно сделать дома, а не гулять на улице и подвергать себя опасности. Смешным роликом звездные супруги поделились с подписчиками в инстаграме.

На видео Джастин решил поиграть в игру "Пол – это лава". Его любимая снимала на камеру, как артист проходит полосу препятствий в доме, не касаясь пола.

Для такого развлечения исполнитель надел серую пижаму с капюшоном и розово-оранжевые носки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram THE FLOOR IS LAVA Публикация от Justin Bieber (@justinbieber) 28 Мар 2020 в 6:28 PDT

Испытание Джастина началось с того, что он вскочил с дивана и перепрыгнул на стул, потом на пуфик. После этого использовал два скейтборда и ролики, чтобы добраться из коридора в спальню. Конечным пунктом назначения должна была стать кровать, однако за мгновение до того, как певец должен был там оказаться, он все-таки упал.