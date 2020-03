Сразу два: Джастин Бибер выпустил новы клипы (Видео)

Новости культуры:Популярный канадский певец Джастин Бибер продолжает презентовать свое творчество после длительной музыкальной паузы.

Джастин Бибер продолжает радовать поклонников новыми музыкальными работами.

2 марта певец опубликовал сразу два клипа на новые композиции. Танцевальные видео Джастин разместил на своем ютуб-канале, и менее, чем за несколько дней они набрали более 2 миллионов просмотров. Интересно то, что любимца миллионов мы не можем увидеть на роликах.

Джастин Бибер является одним из самых популярных исполнителей современности. Он красивый, стильный, харизматичный. Треки Джастина слышны в разных уголках мира. Поклонники с нетерпением ждали его возвращения на сцену и вот он презентует сразу два клипа на синглы с альбома Changes. Особенностью является то, что артист у них не появляется.

В видеоролике на трек Habitual изображена репетиция хореографов, которые танцуют за кулисами сцены. Они чувственные и современные, как и сама композиция.

Следующий клип снят на песню All Around Me.

Он похож на предыдущий, однако танцовщиков здесь уже двое. Страстная и одновременно нежная хореография завораживает.