Скачать
Среда, 04.03.2020
Верховная Рада проголосовала за новый состав Кабмина
Верховная Рада проголосовала за новый состав Кабмина
Денис Шмыгаль - новый премьер-министр Украины
Денис Шмыгаль - новый премьер-министр Украины
Карпаты - Александрия: онлайн-трансляция матча (Видео)
Карпаты - Александрия: онлайн-трансляция матча (Видео)
Холерик, сангвиник, флегматик или меланхолик? Тест на определение темперамента
Тест на определение темперамента

Сразу два: Джастин Бибер выпустил новы клипы (Видео)

Сразу два: Джастин Бибер выпустил новы клипы (Видео)
19:11 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:Популярный канадский певец Джастин Бибер продолжает презентовать свое творчество после длительной музыкальной паузы.

Джастин Бибер продолжает радовать поклонников новыми музыкальными работами.

2 марта певец опубликовал сразу два клипа на новые композиции. Танцевальные видео Джастин разместил на своем ютуб-канале, и менее, чем за несколько дней они набрали более 2 миллионов просмотров. Интересно то, что любимца миллионов мы не можем увидеть на роликах.

Джастин Бибер является одним из самых популярных исполнителей современности. Он красивый, стильный, харизматичный. Треки Джастина слышны в разных уголках мира. Поклонники с нетерпением ждали его возвращения на сцену и вот он презентует сразу два клипа на синглы с альбома Changes. Особенностью является то, что артист у них не появляется.

В видеоролике на трек Habitual изображена репетиция хореографов, которые танцуют за кулисами сцены. Они чувственные и современные, как и сама композиция.

Следующий клип снят на песню All Around Me.

Превзошел Элвиса Пресли: Джастин Бибер побил рекорд "короля рок-н-рола"

Он похож на предыдущий, однако танцовщиков здесь уже двое. Страстная и одновременно нежная хореография завораживает.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыка, Клип, Джастин Бибер, Певец, Трек.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дубинский о Гончаруке: Он уже больше не премьер-министр
02 Названы лучшие виды чая против гипертонии
03 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 марта
04 Эксперты назвали самый вредный для здоровья продукт
05 Лучшее средство от старения: полезные свойства черной смородины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине продолжает бушевать грипп
В Украине продолжает бушевать грипп
Зеленский назвал потенциального министра обороны
Зеленский назвал потенциального министра обороны
Ситуация в ООС: ранены 4 украинских военных
Ситуация в ООС: ранены 4 украинских военных
Сын Бабкиных попал в больницу: подробности
Сын Бабкиных попал в больницу: подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь