Превзошел Элвиса Пресли: Джастин Бибер побил рекорд "короля рок-н-рола"

Новости культуры:Исполнителю удалось побить рекорд самого Элвиса Пресли в главном музыкальном чарте США.

25-летний певец Джастин Бибер, который вернулся к музыкальной карьере и выпустил в феврале новый альбом, стал самым молодым артистом, которому удалось семь раз возглавить главный музыкальный чарт США ― Billboard 200.

Об этом сообщает The Guardian.

Changes, возглавивший Billboard, его пятая студийная пластинка. Также музыкант дважды возглавлял чарт с альбом ремиксов Never Say Never: The Remixes (2011) и Believe Acoustic (2013).

Таким образом, Бибер побил рекорд Элвиса Пресли, установленный 59 лет назад. В 1961 году, когда Элвису Пресли было 26 лет, его седьмая пластинка Blue Hawaii также возглавила главный американский чарт, как и предыдущие шесть.