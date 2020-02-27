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Превзошел Элвиса Пресли: Джастин Бибер побил рекорд "короля рок-н-рола"

Превзошел Элвиса Пресли: Джастин Бибер побил рекорд "короля рок-н-рола"
20:22 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Исполнителю удалось побить рекорд самого Элвиса Пресли в главном музыкальном чарте США.

25-летний певец Джастин Бибер, который вернулся к музыкальной карьере и выпустил в феврале новый альбом, стал самым молодым артистом, которому удалось семь раз возглавить главный музыкальный чарт США ― Billboard 200.

Об этом сообщает The Guardian.

Changes, возглавивший Billboard, его пятая студийная пластинка. Также музыкант дважды возглавлял чарт с альбом ремиксов Never Say Never: The Remixes (2011) и Believe Acoustic (2013).

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Таким образом, Бибер побил рекорд Элвиса Пресли, установленный 59 лет назад. В 1961 году, когда Элвису Пресли было 26 лет, его седьмая пластинка Blue Hawaii также возглавила главный американский чарт, как и предыдущие шесть.

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Рекорд, Музыка, Billboard 200, Джастин Бибер, Певец.
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