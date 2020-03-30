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СМИ: помощник Елизаветы II заразился коронавирусом

СМИ: помощник Елизаветы II заразился коронавирусом
17:16 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Личный помощник Ее Величества болен коронавирусом.

Британская королева Елизавета II не пренебрегает правилами во время пандемии коронавируса и самоизолировалась в Виндзоре. Но на днях стало известно, что личный помощник Ее Величества болен коронавирусом.

Об этом рассказал инсайдер из близкого окружения королевы, сообщает The Sun. По его данным, 93-летняя Елизавета II с супругом Филиппом находится на самоизоляции в Виндзорском замке. Ее Величество выбрала именно эту резиденцию, поскольку на территории есть большая ферма, где монарх питается органическими продуктами, чем уменьшает риск инфицирования COVID-19.

Однако оказалось, что не только принц Чарльз болен коронавирусом. Личный помощник Елизаветы II тоже получил положительные тесты на болезнь. В обязанности мужчины входило приносить еду и напитки королеве, представление гостей, передача писем Ее Величеству, выгул собак и тому подобное. Поэтому королева часто контактировал с инфицированным. Его имя пока не разглашается, однако инсайдер уверяет, что сейчас лакея отправили домой на самоизоляцию, а во дворце несколько напряженная ситуация. 

Все переживают не только за себя, но и за королеву, и герцога. Если все во дворце еще не было проверено, каждый может быть инфицированным. Сейчас там чувствуется страх, – рассказал инсайдер.

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Отметим, что королева и ее муж находятся в группе риска, ведь Елизавете II 21 апреля исполнится 94 года. Ее Величество уже отменила традиционное празднование с родственниками, поэтому все представители британской монархии останутся в этот день дома.

Пока неизвестно, сдавала ли королева Елизавета II тест на коронавирус. Известно, что она с помощниками не контактировала с инфицированным принцем Чарльзом с 12 марта. Поэтому неизвестно, как лакей Ее Величества, несмотря на все меры безопасности, мог заболеть COVID-19.

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Королева, Карантин, Елизавета II, Помощник, Коронавирус, Лакей.
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