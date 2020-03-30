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Понедельник, 30.03.2020
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Поклонники ДанТины ликуют: милое видео с Тиной Кароль и Даном Баланом

Поклонники ДанТины ликуют: милое видео с Тиной Кароль и Даном Баланом
19:50 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Певцы продолжают подогревать слухи о своем романе.

Украинская певица Тина Кароль уже давно подогревает слухи о романе с харизматичным коллегой по "Голосу країни" Даном Баланом. А на днях в сети появилось чувственное видео, на котором видно, как артисты идут за кулисами, держась за руки, как пара.

Ролик сняли в перерыве между съемками вокальных нокаутов "Голоса країни-10", которые будут транслировать до 12 апреля. На кадрах видно, как Тина Кароль участвует в фотосессии, как тренер шоу, и общается со своим пиар-менеджером и коллегами.

Но особое внимание привлекла нежность между украинской звездой и Даном Баланом. Тина Кароль за кулисами взяла мужчину за руку и, несмотря на всех, шла за кулисами телепроекта. Выглядели артисты, как пара, что опять спровоцировало слухи об их романе.

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За ухаживаниями Дана Балана за Тиной Кароль вся страна следит с 2019 года. Особую химию, которая есть в общении тренеров "Голоса страны", может разглядеть каждый. Харизматичный ловелас не скрывает, что имеет чувства к украинке и называет ее "Белой королевой".

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Тина Кароль, Видео, Певица, Ролик, Певец, Дан Балан.
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