Поклонники ДанТины ликуют: милое видео с Тиной Кароль и Даном Баланом

Новости шоу бизнеса:Певцы продолжают подогревать слухи о своем романе.

Украинская певица Тина Кароль уже давно подогревает слухи о романе с харизматичным коллегой по "Голосу країни" Даном Баланом. А на днях в сети появилось чувственное видео, на котором видно, как артисты идут за кулисами, держась за руки, как пара.

Ролик сняли в перерыве между съемками вокальных нокаутов "Голоса країни-10", которые будут транслировать до 12 апреля. На кадрах видно, как Тина Кароль участвует в фотосессии, как тренер шоу, и общается со своим пиар-менеджером и коллегами.

Но особое внимание привлекла нежность между украинской звездой и Даном Баланом. Тина Кароль за кулисами взяла мужчину за руку и, несмотря на всех, шла за кулисами телепроекта. Выглядели артисты, как пара, что опять спровоцировало слухи об их романе.

За ухаживаниями Дана Балана за Тиной Кароль вся страна следит с 2019 года. Особую химию, которая есть в общении тренеров "Голоса страны", может разглядеть каждый. Харизматичный ловелас не скрывает, что имеет чувства к украинке и называет ее "Белой королевой".