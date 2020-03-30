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Понедельник, 30.03.2020
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"А мы тем временем растем": Вера Кекелия опубликовала нежные снимки

"А мы тем временем растем": Вера Кекелия опубликовала нежные снимки
21:16 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Певица Вера Кекелия поделилась чувственными фотографиями.

Чета Веры Кекелии и музыканта Романа Дуды ждет появления первенца. Будущие родители наслаждаются каждым днем беременности. Вера часто делится с подписчиками на личной странице в инстаграме кадрами, на которых появляется в положении. Девушке к лицу беременность, поэтому она примеряет разные образы для фотосессий, которые позже будут напоминать ей об одном из самых прекрасных периодов в жизни.

Вера и Роман уже неоднократно снимались в семейных фотосессиях и даже успели снять чувственное домашнее видео, на котором мужчина спел колыбельную будущему малышу. Каждая их фотография – это настоящее произведение искусства, демонстрирующее невероятную любовь и нежность, которые господствуют в паре.

В очередной чувственной фотосъемке певица позировала в невесомом платья вишневого цвета, которое хорошо подчеркнуло ее уже хорошо заметный животик. На лице у Веры был легкий естественный макияж, а белокурые волосы она вложила в локоны.

 
 
 
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А мы тем временем растём;) Photo @julia.luzina  #веракекелия

Публикация от VERA KEKELIA (@kekeliavera)

"Самое прекрасное": Вера Кекелия прокомментировала свою беременность

Такие снимки завораживают своей красотой и любовью, которая витает в воздухе. Атмосфера на фото – очаровательная и увлекательная.

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Все по теме:

Беременность, Певица, Вера Кекелия, Роман Дуда.
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