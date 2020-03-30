"А мы тем временем растем": Вера Кекелия опубликовала нежные снимки

Новости шоу бизнеса:Певица Вера Кекелия поделилась чувственными фотографиями.

Чета Веры Кекелии и музыканта Романа Дуды ждет появления первенца. Будущие родители наслаждаются каждым днем беременности. Вера часто делится с подписчиками на личной странице в инстаграме кадрами, на которых появляется в положении. Девушке к лицу беременность, поэтому она примеряет разные образы для фотосессий, которые позже будут напоминать ей об одном из самых прекрасных периодов в жизни.

Вера и Роман уже неоднократно снимались в семейных фотосессиях и даже успели снять чувственное домашнее видео, на котором мужчина спел колыбельную будущему малышу. Каждая их фотография – это настоящее произведение искусства, демонстрирующее невероятную любовь и нежность, которые господствуют в паре.

В очередной чувственной фотосъемке певица позировала в невесомом платья вишневого цвета, которое хорошо подчеркнуло ее уже хорошо заметный животик. На лице у Веры был легкий естественный макияж, а белокурые волосы она вложила в локоны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram А мы тем временем растём;) Photo @julia.luzina #веракекелия Публикация от VERA KEKELIA (@kekeliavera) 29 Мар 2020 в 5:52 PDT

Такие снимки завораживают своей красотой и любовью, которая витает в воздухе. Атмосфера на фото – очаровательная и увлекательная.